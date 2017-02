Trump piégé par le mythe des «no go zones»

Qui flirte trop avec les vérités alternatives se prend lui-même les pieds dans le tapis. C’est un peu la leçon à tirer après la bourde qu’a commise Donald Trump samedi soir lorsqu’il fit allusion à des «actes graves» commis la veille en Suède. Or rien de particulier ne s’y est produit. La nouvelle prêterait à rire – comme en ont d’ailleurs pris le parti de beaucoup de Suédois – si elle ne trouvait racine dans un contexte global de distorsion de la réalité sur la sécurité en Europe.

A l’origine de la dérive du président américain, il y a en effet l’extrait d’un documentaire diffusé sur Fox News sur le climat d’insécurité totale qui prévaudrait aujourd’hui en Suède. Ami Horowitz, l’auteur du documentaire intitulé «Le syndrome de Stockholm», dresse le portrait d’une Suède où le taux de criminalité, et le nombre de viols en particulier, auraient explosé depuis l’arrivée de 270 000 Syriens dans le pays. Ami Horowitz, qui s’est fait agresser durant son reportage, soutient aussi l’idée que 30 à 40 «no go zones», des zones réservées aux musulmans, où personne ne pourrait s’aventurer, se sont créées en Suède, et que pas un jour ne passerait dans ces zones sans que ne se produisent des violences avec arme à feu.

Les autorités suédoises n’apprécient pas cette distorsion de la réalité. Elles ont réagi en signalant que la violence est restée globalement stable ces dernières années. Il est vrai qu’à l’échelle du pays, 53 zones ont été qualifiées de «sensibles», quartiers où marginalisation et pauvreté favorisent la criminalité. Mais de là à parler de «no go zones», il y a un monde, détaillait en substance un responsable de police dans l’un de ces quartiers sensibles au magazine américain Vice en novembre 2016. Au New York Times dimanche, le directeur du Swedish Institute, une agence d’Etat qui promeut l’image de la Suède, a dit avoir repéré une salve d’articles négatifs sur la Suède, émis par le site pro-Trump Breitbart, des supports russes ou encore les tabloïds anglais ces derniers mois. Ils véhiculent de fausses informations, stipulant par exemple que la loi islamique aurait été promulguée en plusieurs endroits du pays.

Une telle rumeur avait aussi été développée par Fox News après les attentats de Paris de novembre 2015, avant que la chaîne ne présente ses excuses. A vrai dire, l’idée que se développent un peu partout en Europe des «no go zones» a ses théoriciens et de forts relais aux Etats-Unis. On trouve parmi eux le Middle East Forum, le Gatestone Institute ou encore la Tennesse Freedom Coalition. Autant d’antennes qui, selon une récente enquête de Politico, apportent leur soutien à l’islamophobe Geert Wilders, tête de pont de leurs idées en Europe. Le leader d’extrême droite néerlandais veut faire fermer toutes les mosquées du pays. On lui prédit un score canon aux élections législatives de mars.

(24 heures)