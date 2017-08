Trump s'en prend à la «dictature Maduro»

Le président américain Donald Trump a tenu «personnellement responsable» son homologue vénézuélien Nicolas Maduro du bien-être des deux figures de l'opposition arrêtées mardi, ainsi que de toutes les personnes ayant été capturées. Il a réitéré l'appel de Washington pour une «libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques».

«Les Etats-Unis condamnent les actions de la dictature Maduro», a indiqué mardi soir Donald Trump dans un communiqué, estimant que Leopoldo Lopez et Antonio Ledezma étaient des «prisonniers politiques détenus illégalement par le régime».

Respectivement fondateur du parti Voluntad Popular (Volonté populaire, droite), et maire de Caracas, les deux hommes ont été arrêtés en pleine nuit chez eux, selon des vidéos relayées sur internet. Tous deux avaient déjà été emprisonnés et avaient récemment été assignés à résidence.

120 personnes tuées en 4 mois

«Les Etats-Unis tiennent Maduro - qui avait publiquement annoncé quelques heures plus tôt qu'il mènerait une opération contre l'opposition politique - personnellement responsable de la santé et de la sécurité de M. Lopez, de M. Ledezma, et de tous les autres capturés».

Ces arrestations ont été menées à quelques heures de la prise de fonction de la toute puissante Assemblée constituante voulue par le président socialiste Nicolas Maduro et élue dimanche dans le sang.

Dimanche, opposants et forces de l'ordre se sont affrontés à Caracas et dans d'autres villes lors de batailles rangées. Plus de 120 personnes au total ont été tuées en quatre mois de manifestations anti-Maduro. Selon l'ONG Foro Penal, le Venezuela compte quelque 490 «prisonniers politiques». (ats/nxp)