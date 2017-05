Trump va recevoir le chef de la diplomatie russe

Donald Trump recevra mercredi à la Maison Blanche le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov, la rencontre au plus haut niveau du président américain avec un responsable russe depuis son arrivée au pouvoir.

Les deux hommes se retrouveront à 10H30 (14H30 GMT), selon le programme officiel publié tardivement par la Maison Blanche mardi.

Pour son premier voyage à Washington depuis quatre ans, Sergueï Lavrov devait initialement seulement rencontrer son homologue américain Rex Tillerson pour chercher son soutien à un projet russe censé faire baisser les violences en Syrie.

Le conflit en Syrie a fait depuis mars 2011 plus de 320.000 morts, déplacé plus de la moitié de la population et provoqué la fuite de millions de réfugiés sans que ni Washington, soutien de l'opposition, ni Moscou, allié du régime syrien, n'aient réussi à s'entendre pour faire cesser les massacres.

Des désaccords de longue date sur la Syrie

A la fin de la présidence de Barack Obama (2009-2017), les Etats-Unis s'étaient même progressivement mis en retrait du processus diplomatique et avaient laissé la Russie prendre la main. Jeudi dernier à Astana, la Russie, la Turquie et l'Iran ont paraphé un projet russe visant à faire baisser le niveau des violences en Syrie. Entrée en vigueur samedi, cette proposition prévoit quatre «zones de désescalade», doublées de «zones de sécurité» avec des postes de contrôle et centres de surveillance tenus par les forces de pays garants et éventuellement par «d'autres parties».

Les Etats-Unis, qui n'étaient qu'observateurs à Astana, ont accueilli ce projet avec la plus grande prudence, leur secrétaire à la Défense James Mattis assurant lundi qu'ils «allaient regarder la proposition et voir si elle fonctionne». Tous les accords de cessez-le-feu en Syrie ont périclité, notamment les derniers négociés par MM. Kerry et Lavrov et consacrés par des résolutions de l'ONU.

Depuis six ans, Moscou et Washington ont eu de multiples désaccords sur le conflit en Syrie, la principale pierre d'achoppement demeurant le sort du président Bachar el-Assad. L'arrivée de Donald Trump n'a finalement pas permis de rapprocher leurs positions, les Etats-Unis bombardant même début avril une base aérienne du régime syrien en représailles à une attaque chimique qui lui a été imputée.

Les deux anciens adversaires de la Guerre froide, aux liens particulièrement tendus sous l'ère Obama, ont reconnu tous deux récemment que sous l'administration Trump, les relations n'avaient jamais été aussi mauvaises.

L'affaire du FBI en filigrane

Au-delà du dossier syrien et d'autres sources de tension entre Moscou et Washington, ces rencontres à haut niveau se dérouleront dans un climat politique américain explosif. Elles interviennent au lendemain du limogeage par le président Trump du patron du FBI James Comey, dont l'agence enquête notamment sur les liens éventuels entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie.

Ce dossier russe empoisonne le début de mandat du président Trump. Fin mars, James Comey avait révélé devant une commission du Congrès que ses services enquêtaient sur une possible collusion entre l'entourage de Donald Trump et les Russes.

Un soupçon que Donald Trump a dénoncé avec véhémence mais, après le limogeage surprise de James Comey mardi, ses adversaires politiques l'ont immédiatement accusé de vouloir étouffer l'affaire. (afp/nxp)