Trump verrait bien Nigel Farage en ambassadeur

Donald Trump a estimé dans un tweet que le chef du parti eurosceptique britannique Nigel Farage ferait «un excellent travail» s'il était nommé ambassadeur de son pays aux Etats-Unis, une nouvelle entorse du président élu aux usages diplomatiques.

«Beaucoup de gens aimeraient voir @Nigel_Farage représenter la Grande-Bretagne comme ambassadeur aux Etats-Unis», a affirmé Donald Trump sur son compte Twitter. «Il ferait un excellent travail!».

Many people would like to see @Nigel_Farage represent Great Britain as their Ambassador to the United States. He would do a great job!