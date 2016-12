Trump veut renforcer le potentiel nucléaire

Le prochain président des Etats-Unis Donald Trump a appelé jeudi son pays à développer son potentiel nucléaire jusqu'à ce que le monde «revienne à la raison». De quoi laisser entendre qu'il pourrait soutenir une modernisation de l'arsenal nucléaire des Etats-Unis.

Les trois piliers de l'armement nucléaire américain, à avoir les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les bombardiers stratégiques et les missiles balistiques intercontinentaux, devraient arriver en fin de vie au cours des dix prochaines années.

L'entretien et la modernisation de l'arsenal devrait coûter environ 1000 milliards de dollars sur 30 ans, selon des estimations indépendantes. «Les Etats-Unis doivent fortement renforcer et développer leur capacité nucléaire jusqu'au moment où le monde reviendra à la raison en ce qui concerne les armes nucléaires», a déclaré le futur président des Etats-Unis sur Twitter.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes