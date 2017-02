Trump veut «une présence plus musclée» sur l'eau

La Maison-Blanche va envoyer lundi aux départements fédéraux une proposition du budget tenant compte de la promesse de Donald Trump d'augmenter l'enveloppe allouée au secteur de défense. Elle se fera au détriment du département d'Etat et de l'agence de protection de l'environnement (EPA).

Selon une source, le président américain veut notamment accorder au Pentagone plus de moyens pour la construction de bateaux, d'avions militaires et pour établir «une présence plus musclée dans les voies navigables internationales importantes et les goulets d'étranglement», comme le détroit d'Ormuz et la mer de Chine méridionale.

Un deuxième responsable a a ajouté que le budget du département d'Etat pourrait être réduit de 30%, une coupe qui entraînerait une restructuration majeure et l'élimination de programmes.

Croissance de 2,4%

Vendredi, devant la Conservative Political Action Conference (CPAC), la grand-messe annuelle des conservateurs américains, Donald Trump a promis une forte hausse du budget de la défense aux Etats-Unis afin de parvenir au «plus grand effort militaire de l'histoire américaine».

Certains experts s'interrogent sur la nécessité d'augmenter significativement les dépenses militaires aux Etats-Unis, qui représentent déjà quelque 600 milliards de dollars (600 milliards de francs). A titre de comparaison, les Etats-Unis allouent 50 milliards de dollars par an département d'Etat.

Un porte-parole du bureau de la gestion et du budget de la Maison-Blanche, souligne que le projet de budget sera publié vers la mi-mars.

Le projet de budget de Donald Trump se fonde sur une croissance économique annuelle de 2,4%, a dit un des responsables. Lors de sa campagne présidentielle, l'homme d'affaires devenu président avait appelé de ses voeux «un objectif national» d'une croissance de 4%. (ats/nxp)