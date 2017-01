Tuerie de «Charlie Hebdo»: deux ans déjà

De courtes et sobres hommages, avec dépôts de gerbes et minutes de silence, ont eu lieu jeudi à Paris en mémoire des victimes des attentats de janvier 2015 contre l'hebdomadaire «Charlie Hebdo» et le magasin Hyper Cacher, qui avaient fait 17 morts.

Les cérémonies, conduites par la maire de Paris Anne Hidalgo en présence du ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux, se sont déroulées tour à tour sur les différents lieux des attentats avec le même cérémonial: dépôt de gerbe et minute de silence, sans aucune prise de parole.

Trois membres de la rédaction de Charlie Hebdo, Marika Bret, Eric Portheault et Riss, ont d'abord déposé une gerbe devant la plaque à la mémoire des onze victimes de l'attentat qui a touché les locaux du journal satirique le 7 janvier 2015, rue Nicolas-Appert (XIe arrondissement).

La même cérémonie s'est répétée quelques mètres plus loin, là où est tombé le policier Ahmed Merabet, tué sur le boulevard Richard-Lenoir par les frères Kouachi alors qu'il tentait de stopper les djihadistes dans leur fuite.

Les cérémonies devraient se poursuivre Porte de Vincennes, au supermarché casher cible le 9 janvier d'une attaque perpétrée par un autre djihadiste: il y avait exécuté trois clients et un employé juif.

Une policière avait également été abattue par ce même terroriste, Amédy Coulibaly, le 8 janvier à Montrouge, au sud de Paris.

