Un Jordanien tué à l'ambassade d'Israël

Un Jordanien a été tué et un Israélien blessé lors d'un «incident» survenu dimanche à l'ambassade d'Israël à Amman. Cette information a été donnée par une source des services de sécurité jordaniens.

«Un Jordanien a été tué et un Israélien grièvement blessé lors d'un incident à l'intérieur de l'ambassade» d'Israël, située dans le secteur de Rabieh, dans l'ouest d'Amman, a affirmé la source sous couvert de l'anonymat sans fournir plus de précisions.

Les forces de sécurité jordaniennes ont encerclé les lieux et se sont déployées dans les rues voisines, selon un correspondant de l'AFP.

Israël et la Jordanie sont liés par un traité de paix signé en 1994. La mise en place par Israël de détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est occupée, gérée par la Jordanie, a engendré des violences meurtrières entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes et provoqué la colère au-delà des Territoires palestiniens. (ats/nxp)