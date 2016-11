Un Vaudois joue l'homme-oiseau avec la patrouille de France

La Patrouille de France et les trois Jetmen Yves Rossy, Vincent Reffet et Fred Fugen viennent de réaliser ensemble un impressionnant vol en patrouille dans le Sud de la France. Une vraie prouesse rendue possible par «une intense préparation et coordination des deux patrouilles, qui malgré des tailles et des comportements de vol très différents, ont réussi à voler ensemble dans une chorégraphie aérienne encore jamais vue».

Durant neuf minutes, les «hommes volants» ont évolué à quelques mètres des Alphajet en utilisant uniquement les mouvements de leurs corps pour maintenir leurs positions. Le leader de la Patrouille de France, le commandant Christophe Dubois s'est exprimé après le vol: «Quelle fantastique expérience pour nous, pilotes de l’armée de l’air, d’avoir pu voler en patrouille avec des hommes».

Emmenés par Yves Rossy, les Jetmen, Vincent Reffet et Fred Fugen, par trois fois champions du monde de parachutisme sous le drapeau français, forment la patrouille des hommes volants équipés d’ailes rigides propulsées par des réacteurs. En octobre 2015, ils avaient volé avec un Airbus A380 de la compagnie Emirates. C'était par contre une première mondiale pour un vol en formation.

(24 heures)