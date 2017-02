Un attentat suicide dans un temple fait 35 morts

Un attentat suicide a fait entre 10 et 35 morts jeudi dans un temple de la communauté soufi au Pakistan, selon différentes sources. Entre 25 et 50 personnes ont été blessées. L'attaque s'est produite dans la ville de Sehwan, dans la province de Sindh, dans le sud du pays.

Selon des autorités et des chaînes de télévision locales citées par l'agence de presse reuters, les bilans des victimes vont de 25 à 30 morts et environ 25 blessés graves. Un autre responsable, cité par l'agence de presse AFP, fait état de 10 morts et près de 50 blessés.

Lundi dernier à Lahore, un attentat suicide revendiqué par une faction des taliban pakistanais avait fait 13 morts. Un autre attentat suicide mercredi dans une zone tribale frontalière de l'Afghanistan a fait cinq morts. (ats/nxp)