Un cinéaste tchadien entre au gouvernement

Le président Idriss Déby Itno a annoncé dimanche soir un important remaniement ministériel au Tchad. Le cinéaste Mahamat Saleh Haroun et l'actuel ambassadeur du Tchad en France font leur entrée au gouvernement.

Ce remaniement est plus large que prévu après le départ du ministre des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahmat, élu président de la commission de l'Union africaine (UA), et la récente révocation du ministre des Finances et du Budget, Mbogo Ngabo Selil. Le pays veut revenir vers l'agriculture et l'élevage après l'effondrement des cours pétroliers.

Prix du jury au Festival de Cannes en 2010 pour «Un homme qui crie», Mahamat Saleh Haroun s'est vu confier le ministère du Développement touristique artisanal et culturel. Il est aussi l'auteur d'un documentaire présenté à Cannes cette année sur le prédécesseur d'Idriss Déby, intitulé «Hissène Habré, une tragédie tchadienne».

Hissène Habré a été condamné en mai par un tribunal spécial africain pour crime contre l'humanité. Le jugement en appel sera rendu le 27 avril.

Trente-huit membres

En remplacement de Moussa Faki Mahamat, le ministère des Affaires étrangères est confié à l'actuel ambassadeur du Tchad à Paris, Hissein Brahim Taha. Depuis ses interventions en 2013 au Mali et en Centrafrique, la France considère le Tchad comme un partenaire de référence pour la stabilité régionale.

Le ministère des Finances est confié à Christine Georges Diguibaye, actuellement fonctionnaire à l'Union africaine à Addis-Abeba. Le ministère de l'Economie et de la planification du développement revient à Ngueto Yambaye, ancien fonctionnaire du Fonds Monétaire International (FMI).

Un ancien greffier, Ahmat Mahamat Hassan, est nommé ministre de la Justice et Garde des sceaux.

Le gouvernement compte 38 membres: 28 ministres et 19 secrétaires d'Etat. Les ministères stratégiques de la Défense et de la Sécurité intérieure gardent les mêmes titulaires. (ats/nxp)