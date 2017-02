Un couple projetait un attentat à Rome

Un Marocain a été condamné mardi à six ans de prison pour terrorisme par le tribunal de Milan en Italie. Sa femme, également marocaine, a écopé de cinq ans de prison. Tous deux voulaient se rendre en Syrie avec leurs enfants pour rejoindre le groupe Etat islamique (EI).

Leur plan était de revenir en Italie après une période d'entraînement afin de commettre un attentat terroriste dans un lieu symbolique à Rome, au Vatican ou à l'ambassade d'Israël. La garde de leurs enfants mineurs leur a été retirée.

Le tribunal de Milan a aussi condamné deux autres Marocains à respectivement six ans et trois ans et quatre mois de prison. Ils ont été accusés de terrorisme international. Comme le couple, ils faisaient partie d'une cellule terroriste de l'EI en Lombardie. (ats/nxp)