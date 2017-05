Un «héros par accident» a ralenti la cyberattaque

Sur son blog www.malwaretech.com, un résident britannique de 22 ans, attaché à son anonymat, raconte comment il a «sauté dans tous les sens» d'excitation après avoir trouvé «par accident» un moyen de ralentir l'attaque qui a touché une centaine de pays et perturbé le bon fonctionnement de dizaines d'entreprises et organisations.

La presse britannique l'a aussitôt désigné comme un «héros par accident» même s'il a fait preuve d'une grande expertise informatique et qu'il a travaillé toute la nuit de vendredi à samedi pour freiner le virus.

Tweetant à partir de @Malwaretechblog, le chercheur en cybersécurité a expliqué avoir trouvé la parade en trouvant et achetant un nom de domaine pour quelques dollars. «Généralement un logiciel malveillant est relié à un nom de domaine qui n'est pas enregistré. Simplement en enregistrant ce nom de domaine, on arrive à stopper sa propagation», a-t-il dit.

Sur Twitter, il a avoué qu'il ne savait pas, au moment d'enregistrer le domaine, que la manœuvre suffisait à arrêter le virus et que son action était donc «accidentelle au départ».

I will confess that I was unaware registering the domain would stop the malware until after i registered it, so initially it was accidental.