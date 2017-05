Un incendie criminel tue trois femmes Roms

Les trois victimes, trois soeurs âgées de 4, 8 et 20 ans, dormaient avec leurs parents et leurs huit autres frères et soeurs quand le camping-car a soudainement pris feu, la nuit passée.

Des images d'une caméra de surveillance montrent un homme jetant avant l'embrasement une bouteille contre le camping-car, selon les enquêteurs. Ceux-ci, dans un premier temps, n'ont pas tranché entre un acte xénophobe ou un règlement de compte.

L'association 21 Luglio, qui dénonce régulièrement un sentiment diffus de rejet des Roms et des Sintis en Italie, a fait part de sa «douleur» tout en recommandant d'attendre les résultats de l'enquête.

«Un crime horrible»

Mais à travers la ville, cette douleur a été partagée. Le président de la République, Sergio Mattarella, a dénoncé «un crime horrible», la maire de Rome, Virginia Raggi, a dénoncé «une tragédie».

Et dans l'après-midi, le pape François a envoyé son aumônier auprès de la famille endeuillée pour apporter «une salutation et une aide concrète», selon le Vatican.

«Ce n'est pas la première fois que nous pleurons la mort d'enfants dans l'incendie d'un camping-car ou d'un campement de fortune», a rappelé dans un communiqué Francesco Rocca, président de la Croix Rouge italienne.

«En février 2011, quatre enfants étaient morts dans un incendie dans un camp rom. A Rome comme ailleurs en Italie, on continue de mourir d'exclusion sociale et de discrimination. Plutôt que de verser des larmes amères après les tragédies, les institutions devraient multiplier les efforts pour arriver dans les trop nombreuses zones grises de notre société», a-t-il ajouté. (afp/nxp)