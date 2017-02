Un samouraï béatifié au Japon

Le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour la cause des saints, représentait le pape François, qui avait rêvé dans sa jeunesse de partir en mission au Japon mais avait dû y renoncer en raison de sa santé fragile.

La messe, grandiose, s'est déroulée dans une vaste arène de concerts en présence de l'archevêque de Tokyo, Takeo Okada, et de nombreux évêques, devant une foule d'environ 12'000 fidèles venus célébrer Juste Takayama Ukon (1552-1615), qui a abandonné richesse et statut social pour la foi.

Premier à être béatifié individuellement, il rejoint les 395 autres bienheureux martyrs du Japon, béatifiés par groupes, ainsi que 42 saints.

Honneurs militaires

Baptisé à l'âge de 12 ans, quelques années après l'arrivée dans l'archipel du jésuite François-Xavier, Ukon était un seigneur féodal renommé (daimyô) qui pratiqua sa religion sans être inquiété par les shoguns (gouverneurs militaires), jusqu'au tournant de 1587: un édit d'expulsion des missionnaires est alors édicté, suivi de l'interdiction pure et simple du christianisme et d'une longue période de persécutions et martyres.

«Refusant d'abjurer sa foi, Ukon est privé de son rang et de son fief; banni, il mène une vie de vagabond», trouve refuge chez des seigneurs chrétiens où il se consacre à l'art de la cérémonie du thé, écrit l'agence spécialisée Eglises d'Asie. Puis il est chassé de son pays en 1614 et s'exile aux Philippines avec 300 autres chrétiens.

L'accueil là-bas est enthousiaste, mais peu après, il tombe brutalement malade et meurt le 3 février 1615 à Manille, où il reçoit les honneurs militaires dus à son rang.

Selon Monseigneur Isao Kikuchi, évêque de Niigata (nord-ouest), cité par Eglises d'Asie, «Ukon n'a pas été mis à mort comme ont pu l'être les autres martyrs du Japon. (...) Une vie de martyr, c'est aussi une vie par laquelle on donne tout à Dieu, on renonce à tout pour l'amour de Dieu».

Cette douloureuse histoire de la chrétienté au Japon a récemment connu une nouvelle attention grâce à un film du cinéaste américain Martin Scorsese. Longue fresque dépouillée, «Silence» est adapté du roman éponyme de l'écrivain catholique japonais Shusaku Endo (1966), qui décrit le déchirement de missionnaires jésuites, pris de doute dans leur foi devant le «silence de Dieu» face au martyre infligé aux convertis japonais. Le Japon compte aujourd'hui un peu plus de 453'000 catholiques dont une grande partie d'étrangers, sur une population totale de 127 millions d'habitants.

Au 17e siècle, leur nombre a atteint entre 220'000 et 300'000 pour une population japonaise de 15 à 20 millions d'habitants, selon des documents d'évêques du Japon et d'historiens. (AFP/nxp)