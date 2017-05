Un siège au conseil se joue à la courte paille

C'est à la courte paille qu'a été attribué vendredi le dernier siège du conseil du comté de Northumberland, au nord-est de l'Angleterre, empêchant le Parti conservateur d'obtenir la majorité absolue lors d'une élection locale.

Avec 33 sièges sur 67 possibles, les conservateurs s'affichaient déjà comme la principale force politique du comté au moment d'attribuer l'ultime siège, celui de la circonscription sud de la ville côtière de Blyth.

Mais après deux recomptes des voix et dix heures d'attente, le Parti libéral-démocrate et le Parti conservateur étaient toujours en tête, à égalité. Le directeur du scrutin a donc décidé de désigner le vainqueur à la courte paille, après avoir envisagé de tirer à pile ou face.

Une expérience «vraiment traumatisante», a jugé Lesley Rickerby, la candidate libéral-démocrate qui a gagné le tirage au sort, et siégera donc au conseil du comté.

«J'aurais préféré que se dessine une majorité. Mais ainsi fonctionne notre démocratie. Après plusieurs recomptes, nous n'avions guère le choix», a-t-elle déclaré après sa victoire sur le candidat conservateur Daniel Carr.

«C'est incroyable de voir que nous organisons une élection démocratique, et qu'on se retrouve finalement à tirer à la courte paille», a-t-elle ajouté.

Northumberland council election. Last seat decided with a straw draw! Really. lib Dem win denies Conservatives majority. #LocalElection pic.twitter.com/LzfNLiiKiB