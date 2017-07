Un soldat condamné aux travaux forcés à perpétuité

La justice militaire à Amman a condamné lundi à la perpétuité un soldat jordanien reconnu coupable de la mort de trois formateurs américains à l'entrée d'une base militaire dans le royaume en novembre 2016.

La Cour de sûreté de l'Etat a condamné «aux travaux forcés à perpétuité» Maarik Al-Tawaiha, selon une journaliste de l'AFP présente au tribunal.

Cette peine équivaut généralement à 20 ans de détention en Jordanie, mais elle peut s'étirer à la prison à vie, a indiqué un responsable judiciaire à l'AFP. Le soldat a été en outre chassé de l'armée.

La possibilité d'un «malentendu»

L'acte d'accusation ne mentionne aucun lien entre lui et des groupes extrémistes. En juin, le parquet l'a accusé d'«homicide volontaire», d'«insulte à la dignité et à la réputation des forces armées» et de «violation des ordres militaires».

Agé de 39 ans et père de trois enfants, Maarik Al-Tawaiha a été arrêté en novembre 2016 et a toujours plaidé son innocence.

Le 4 novembre 2016, trois militaires américains ont été tués dans une fusillade à l'entrée de la base du roi Faisal à al-Jafr, au sud d'Amman.

Le soldat incriminé avait alors indiqué avoir tiré en direction des véhicules transportant les formateurs américains après avoir entendu des tirs, suspectant une attaque sur la base. Un soldat jordanien a été blessé par les tirs.

A l'époque, des responsables américains avaient indiqué qu'il n'y avait rien qui suggérait une volonté «délibérée» de tuer les Américains, l'un d'eux avançant la possibilité d'un «malentendu».

Soutien de Washington

La Jordanie entretient des relations très étroites avec les Etats-Unis, notamment dans le domaine militaire. Elle participe en outre à la coalition internationale conduite par Washington contre le groupe djihadiste, Etat islamique (EI) en Syrie et en Irak, deux pays voisins du royaume jordanien.

L'armée américaine, qui compte près de 2200 militaires en Jordanie, a entraîné des rebelles syriens ainsi que des membres des services de sécurité palestiniens et irakiens. En novembre 2015, deux formateurs américains et un Sud-africain avaient été tués par un policier jordanien dans un centre d'entraînement de la police à l'est d'Amman. Cette attaque n'avait pas été revendiquée. (afp/nxp)