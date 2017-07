Un soldat tué dans un affrontement avec l'ELN

Un soldat colombien a été tué dans un affrontement avec l'ELN, dernière guérilla active en Colombie, actuellement en négociation de paix avec le gouvernement, a annoncé dimanche l'armée. L'accrochage a eu lieu au nord-est du pays, où les soldats réalisaient des opérations.

Des renforts ont été envoyés sur place pour «localiser le groupe de guérilleros responsables de cette action criminelle», a ajouté l'armée.

Le gouvernement du président Juan Manuel Santos et l'Armée de libération nationale (ELN), qui compte encore 1500 combattants environ, ont entamé des pourparlers de paix le 7 février à Quito, après quasiment quatre ans de conversations secrètes.

Dans le cadre de ces négociations, les parties ont convenu d'impulser un plan pilote de déminage humanitaire et des actions pour diminuer l'intensité des affrontements armés.

Désarmement des FARC

Les pourparlers ont cependant connu des tensions, du fait d'enlèvements par l'ELN, pratique dont le gouvernement exige l'abandon avant un éventuel cessez-le-feu bilatéral que réclame la guérilla. Mi-juin, un soldat a été tué et trois autres blessés par la détonation d'un engin explosif attribuée par les autorités à l'ELN.

Avec ce processus, le gouvernement tend à une «paix complète» après la signature d'un accord avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC, marxistes), la plus ancienne et plus importante guérilla des Amériques, avec près de 7000 combattants qui ont entamé leur désarmement.

Le conflit armé a impliqué, au fil des décennies, une trentaine de guérillas, des paramilitaires d'extrême droite et les forces armées. Il a fait au moins 260'000 morts, plus de 60'000 disparus et 7,1 millions de déplacés. (ats/nxp)