Un taxi condamné pour surfacturer des migrants

L'opérateur d'une compagnie de taxis du nord de l'Etat de New York a été condamné pour avoir facturé jusqu'à 300 dollars des courses d'une demi-heure à des immigrés clandestins qui souhaitaient se rendre à la frontière américano-canadienne.

Depuis l'élection de Donald Trump à la présidence américaine, des dizaines d'immigrés clandestins franchissent chaque jour la frontière entre les Etats-Unis et le Canada, estimant que leurs chances d'obtenir l'asile sont plus élevées côté nord.

Tarif usuel de 50 à 85 dollars

Propriétaire de la petite compagnie Northern Taxi, Christopher Crowningshield récupérait des candidats au passage à Plattsburgh, où se trouvent la dernière gare et l'ultime station d'autocar avant la frontière, selon le document de l'inculpation, publié mercredi par les services du procureur de l'Etat de New York, Eric Schneiderman.

Il les conduisait ensuite jusqu'à Champlain, ville frontalière où de nombreux migrants passent d'un pays à l'autre, à pied.

Pour cette course d'une trentaine de kilomètres, qui prend ordinairement une demi-heure, il leur demandait jusqu'à 300 dollars, alors que le tarif usuel va de 50 à 85 dollars, selon les éléments de l'enquête.

Pour acculer ses passagers, il n'affichait pas ses tarifs et refusait initialement de donner une estimation du prix de la course, n'annonçant le tarif qu'une fois le trajet bien entamé.

2500 dollars d'amende

Le chauffeur a été condamné à une amende de 2500 dollars, assorti d'une injonction de publication de ses tarifs et de ne pas dépasser, pour une course, dix fois le montant maximum facturable pour un trajet dans Plattsburgh, soit 77,50 dollars.

Deux autres compagnies de taxis des environs, C & L Taxi et Town Taxi and Medical Transport, ont été poursuivies pour des pratiques similaires.

La première a accepté de payer 900 dollars dans le cadre d'un accord avec le procureur de l'Etat de New York et l'autre a dû s'acquitter d'une amende de 350 dollars.

Toutes deux se sont également engagées à afficher leurs tarifs et à ne pas facturer plus de 77,50 dollars une course jusqu'à la frontière depuis Plattsburgh. (afp/nxp)