Un tireur fait 5 morts dans un aéroport

Les Etats-Unis ont été endeuillés vendredi par une nouvelle fusillade dans une foule paniquée, quand un homme a ouvert le feu à l'aéroport international de Fort Lauderdale en Floride, faisant cinq morts et huit blessés avant d'être interpellé. Le tireur a été identifié sous le nom d'Esteban Santiago par Bill Nelson, sénateur de Floride. Le suspect était porteur d'une carte d'identité militaire, dont l'authenticité n'a pour l'heure pas été confirmée, a précisé l'élu.

Un témoin a décrit avoir entendu ce qu'il a cru d'abord être des détonations de pétards, avant que n'éclatent les cris de passagers tentant de se précipiter frénétiquement loin de l'auteur de l'attaque, dans la zone de récupération des bagages.

Il tirait au hasard

«Il tirait sur les gens au hasard», a relaté Mark Lea, sur l'antenne de MSNBC, en précisant que le tireur avait une arme de poing et plusieurs chargeurs. «Il est resté calme tout le temps», a-t-il ajouté, en précisant que l'homme avait visé les personnes qui tentaient de se cacher.

Le suspect n'a selon lui pas cherché à fuir. Après avoir épuisé ses munitions, il a posé son arme et s'est laissé interpeller sans combattre.

«Aucun policier n'a fait feu», a confirmé le shérif du comté de Broward, Scott Israel, dans une conférence de presse dans l'aéroport.

L'arme était en soute

Selon des médias américains, Esteban Santiago venait de débarquer d'un vol en provenance du Canada ou de l'Alaska et son arme se trouvait dans un bagage enregistré en soute, ce qui est permis aux Etats-Unis.

Après avoir récupéré son bagage, il se serait rendu aux toilettes pour charger l'arme, avant de sortir pour ouvrir le feu sur la foule.

Le shérif Israel n'a pas confirmé l'identité du tireur ni donné de précisions sur le type d'arme qu'il a utilisée.

Le chef policier n'a pas indiqué non plus les raisons de cet acte de violence dans un pays où les fusillades touchant des innocents sont fréquentes, en raison de la forte dissémination d'armes à feu individuelles.

#BREAKING: Reports of shooting at Ft. Lauderdale Airport. We have seen people running outside terminal.



MORE TO COME. pic.twitter.com/2LBTH6COu6