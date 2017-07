Une bousculade dans un stade fait deux morts

Deux personnes ont été tuées dans une bousculade samedi dans le stade sud-africain de Soweto, qui avait accueilli la finale de la Coupe du monde de 2010, ont annoncé les médias locaux. Elle s'est produite lors d'un match entre les équipes les plus populaires du pays.

La bousculade a eu lieu à Soweto, au sud-ouest de Johannesburg, au cours d'un match d'avant-saison entre les équipes Kaizer Chiefs et Orlando Pirates, le derby de Soweto.

Des responsables cités par les radio-télévisions publiques et privées précisent que la bousculade est intervenue à l'extérieur d'une entrée du stade FNB, où a eu lieu la finale de la Coupe du monde de 2010.

Nombreux blessés

Les services de secours n'étaient pas joignables dans l'immédiat. Mais Michael Sun, conseiller municipal de Johannesburg et responsable de la sécurité, a confirmé le bilan dans un tweet.

«Rapport sur la situation au stade FNB: bousculade avec de nombreux blessés, deux morts confirmés», a-t-il écrit.

