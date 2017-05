Une famille se fait expulser d'un vol Delta

La confrontation a eu lieu la semaine dernière lors d'un vol entre Hawaï et Los Angeles. Dans une vidéo filmée et mise en ligne sur le site Youtube par Brian Schear et sa femme, originaires de Huntington Beach, on entend une agent de bord demander au couple de céder le siège occupé par leur fils de deux ans.

Le père a initialement refusé, soulignant qu'ils avaient payé pour ce siège, puis finit par accepter. Il a néanmoins été expulsé de l'appareil avec sa femme et leurs deux enfants. Sur la vidéo, l'hôtesse menace M. Schear lorsque ce dernier refuse de quitter l'appareil. «C'est une infraction fédérale. Vous et votre femme irez en prison et vos enfants seront placés dans des familles d'accueil», peut-on l'entendre dire.

Etudier l'incident

Cette vidéo, vue des milliers de fois et largement partagée sur les réseaux sociaux, survient après plusieurs incidents similaires qui ont fait scandale et se sont révélés catastrophiques en termes d'image pour les compagnies aériennes. Le plus notable fut l'expulsion musclée le mois dernier d'un médecin qui a souffert de blessures après avoir été tiré de force de son siège sur un vol United Airlines.

Delta airlines n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires de l'AFP. Dans un communiqué aux médias locaux la compagnie dit étudier l'incident avec la famille Schear «pour mieux comprendre ce qui s'est passé et parvenir à une solution».

Une expulsion à 2000 dollars

La famille Schear a dit sur la chaîne ABC avoir eu du mal à trouver une chambre d'hôtel à la dernière minute après avoir été expulsée et avoir dû débourser 2000 dollars le lendemain pour un autre vol, cette fois-ci sur United.

M. Schear a expliqué que le siège qu'on lui a demandé de céder avait été acheté à l'origine pour son fils de 18 ans qui est finalement rentré en Californie plus tôt que prévu. Le site internet de Delta Airlines encourage justement les parents à acheter des sièges séparés pour leurs jeunes enfants.

«Nous voulons que vous et votre enfant ayez le vol le plus agréable et confortable possible», «pour les enfants de moins de deux ans nous recommandons l'achat d'un siège et d'utiliser un siège-enfant homologué», dit le site internet de la compagnie. (afp/nxp)