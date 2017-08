Une panne sème la pagaille dans le trafic ferroviaire

Une panne de signalisation continuait de perturber mardi la circulation des trains depuis et vers la gare de Paris-Montparnasse, qui dessert l'Ouest et le Sud-Ouest de la France, et le trafic ne devrait revenir à la normale qu'à partir de mercredi, selon la SNCF.

«Il y aura un retour progressif à la normale à partir de demain (mercredi)», a assuré à l'AFP un porte-parole de la société ferroviaire française.

Ce mardi, 3 TGV sur 4 devraient circuler, selon un communiqué de la SNCF. Certains trains vont être supprimés, regroupés ou encore déroutés vers la gare parisienne d'Austerlitz.

L'entreprise publique a annoncé avoir trouvé l'origine de la panne de signalisation qui perturbe la circulation des trains depuis dimanche, sans toutefois parvenir à la réparer entièrement. Le problème provient d'un «défaut d'isolement» dans une alimentation d'un poste de commande de signalisation près de Paris.

En plein chassé-croisé des vacances

Le gouvernement a demandé à la SNCF un rapport pour la fin de la semaine sur le temps qu'il a fallu pour identifier cette panne, en plein week-end de chassé-croisé des vacances d'été.

«100'000 personnes voyageaient sur ces lignes depuis 48h, 7000 n'ont pas pu trouver de solution. C'est évidemment inconcevable et pas acceptable pendant ces périodes de vacances», s'est insurgé mardi le secrétaire d'Etat au ministère de l'Economie, Benjamin Griveaux, au micro de RMC/BFMTV.

La gare parisienne de Montparnasse dessert toute la façade Atlantique française. (afp/nxp)