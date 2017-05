Une passation de pouvoir sous haute surveillance

Près de 1500 policiers et gendarmes sécuriseront la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron, a annoncé samedi la préfecture de police de Paris. Le 8e président de la Ve République recevra dimanche les clés de l'Elysée.

Alors que les cérémonies d'installation du nouveau chef de l'Etat se tiendront à partir de 10 heures, la circulation automobile sera interdite dès 9h45 dans un large périmètre comprenant, entre autres, les Champs-Elysées, l'Arc de Triomphe et le palais de l'Elysée, a indiqué la préfecture dans un communiqué.

Des points de filtrage et de contrôle d'accès seront mis en place dans ce même secteur, où 1500 membres des forces de sécurité officieront, et où des restrictions de stationnement seront également instaurées, d'après ce texte.

Secrets d'Etat

D'après le programme officiel, Emmanuel Macron arrivera à 10 heures à l'Elysée. François Hollande s'enfermera avec lui une vingtaine de minutes dans le bureau présidentiel pour lui communiquer quelques secrets d'Etat, dont les codes de l'arme nucléaire, puis partira vers 10h30. Emmanuel Macron prononcera ensuite sa première allocution en tant que président de la République.

Une cérémonie d'hommage au Soldat inconnu se déroulera à l'Arc de Triomphe entre 12h15 et 12h35.

Les Champs-Elysées, l'un des sites les plus touristiques de France mais également l'un des plus sensibles, a été le théâtre d'un attentat le 20 avril, quand un homme a tiré sur un car de police et tué un policier, avant d'être à son tour abattu.

Le nouveau chef de l'Etat se rendra à 17 heures à l'Hôtel de Ville de Paris, où il sera reçu par la maire PS Anne Hidalgo. (ats/nxp)