Une perspective de paix qui demeure lointaine

Les pourparlers de paix, prévus au Kazakhstan, sont menacés par les violations incessantes de la trêve, a averti mercredi le chef de la diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu. A Alep-est, des déplacés commencent à revenir malgré le froid et des destructions d'une ampleur «inimaginable», a indiqué un responsable de l'ONU.

«Quand nous regardons qui commet ces violations, nous voyons que c'est le Hezbollah, en particulier, les groupes chiites et le régime (d'Assad)», a affirmé M. Cavusoglu. L'Iran, qui soutient le président syrien Bachar el-Assad, doit «faire pression sur les milices chiites et le régime», a ajouté le ministre.

Une dizaine de groupes rebelles syriens ont gelé leur participation aux préparatifs des négociations de paix prévues fin janvier à Astana, capitale du Kazakhstan. Ils accusent les forces de Damas de ne pas respecter la cessation des hostilités en vigueur depuis le 30 décembre.

Délégation russe en Turquie

Les négociations d'Astana sont parrainées par Moscou et Téhéran, soutiens de Damas, ainsi que par Ankara qui appuie des groupes rebelles. Elles doivent précéder des pourparlers prévus en février à Genève sous l'égide de l'ONU.

Mevlüt Cavusoglu a annoncé mercredi que des représentants russes se rendraient en Turquie les 9 et 10 janvier pour discuter des pourparlers d'Astana. Si la trêve est respectée, le sommet pourrait avoir lieu le 23 janvier, selon le ministre turc.

Aucune des précédentes discussions intersyriennes n'a permis un début de règlement du conflit. Celui-ci a fait plus de 310'000 morts et des millions de réfugiés depuis 2011.

Nouvelles offensives

Sur le terrain, l'offensive des forces du régime, soutenu par des combattants du mouvement chiite libanais du Hezbollah, se poursuivait sur Wadi Barada, une région tenue par les rebelles à 15 kilomètres de Damas, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

En outre, l'assaut des rebelles syriens soutenus par la Turquie pour reprendre Al-Bab au groupe Etat islamique (EI) devrait être terminé sous peu, a déclaré mercredi Recep Tayyip Erdogan. Le président turc s'est également dit déterminé à ce que d'autres zones de Syrie, notamment la ville de Manbij, située à 50 kilomètres à l'est d'Al-Bab, soient libérées par les forces soutenues par la Turquie.

Des avions militaires de la coalition internationale contre le groupe EI ont en outre mené une mission en soutien aux forces turques près d'Al-Bab la semaine dernière, a indiqué le Pentagone. Ils n'ont toutefois pas utilisé leurs armements.

Les Etats-Unis ont confirmé être à l'origine de deux frappes aériennes qui ont tué plusieurs chefs du Front Fateh al-Cham (ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie), selon des sources locales. Les raids ont eu lieu dans la province d'Idleb.

Retours déconseillés

Les déplacés d'Alep-Est commençaient à revenir dans ce secteur de la grande ville du nord de la Syrie, repris à la mi-décembre aux insurgés. Selon le représentant sur place du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) Sajjad Malik, 2200 familles sont arrivées dans le quartier d'Hanano ces derniers jours.

Compte tenu des destructions et des conditions de vie, les retours ne sont cependant pas conseillés, a précisé Sajjad Malik. «Il fait extrêmement froid, ici. Les maisons où les gens reviennent n'ont plus ni portes ni fenêtres, ni de quoi cuisiner.»

Le HCR leur fournit matelas, sacs de couchage et bâches en plastique pour colmater les ouvertures. Les organisations humanitaires soutenues par l'ONU fournissent également 21'000 repas chauds deux fois par jour. Du pain frais est distribué à 40'000 personnes et 1,1 million ont à nouveau accès à l'eau potable, acheminée en bouteille et en citerne.

La reconstruction sera longue, souligne Sajjad Malik. Mais la priorité est aujourd'hui de nourrir les civils et de les protéger du froid. (ats/nxp)