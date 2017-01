Vienne perd son grand chef d'orchestre

Le chef d'orchestre français Georges Prêtre est décédé mercredi à 92 ans. Il avait passé un demi-siècle à la tête de l'Orchestre symphonique de Vienne.

«La Société philharmonique de Vienne est endeuillée par la disparition de son membre d'honneur, Georges Prêtre», décédé mercredi, a indiqué sur son site internet la prestigieuse institution musicale viennoise qui comprend l'Orchestre symphonique de Vienne. Le chef d'orchestre est mort à Navès, dans le sud-ouest de la France, où il vivait et possédait le château de Vaudricourt.

Né dans le nord de la France le 24 août 1924, Georges Prêtre était entré à quinze ans au Conservatoire de Paris. Il a mené l'essentiel de sa carrière à l'étranger, notamment à Vienne. M. Prêtre y a été le «premier dirigeant invité» (1986-1991) de l'Orchestre symphonique, deuxième formation de la capitale à côté du célèbre Orchestre philharmonique.

Viennois de coeur

Lui qui confiait régulièrement «être Viennois» a également dirigé le prestigieux concert du Nouvel An au pupitre du Philharmonique de Vienne à deux reprises, en 2008 et 2010. Au cours de sa carrière, il a été à la baguette des plus grands orchestres mondiaux de Chicago au Metropolitan Opera de New York, en passant par la Scala de Milan et l'orchestre philharmonique royal de Londres.

Le chef avait encore dirigé le Philharmonique de Vienne en 2013 au Théâtre des Champs-Élysées à Paris dans un répertoire comprenant Ravel, Beethoven et Strauss. (ats/nxp)