Vingt-neuf enfants tués dans un car scolaire

Au moins 29 enfants sont morts samedi dans l'accident d'un car scolaire dans le nord de la Tanzanie, ainsi que deux professeurs et le chauffeur du car, a annoncé le directeur de l'école.

«Nous avons perdu 29 élèves, deux membres de notre personnel et le conducteur est mort aussi», a déclaré Innocent Mushi, directeur de l'école primaire Lucky Vincent d'Arusha. Douze garçons et dix-sept filles sont morts, a-t-il précisé.

AT LEAST 30 school children and teachers killed after their bus plunged into a river in Karatu, 150km from Arusha, Tanzania.