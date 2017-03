Voici comment Ankara intimide les Turcs d’Allemagne

Pour surveiller les Turcs de l’étranger, le régime d’Ankara n’hésite plus à dépasser les limites de l’acceptable en matière d’ingérence. Mises à l’écart, menaces, dénonciations, indicateurs, espionnage… Cette politique d’intimidation inquiète et divise la communauté turque d’Allemagne, la plus importante du monde avec trois millions de personnes.

Il suffit d’être trop proche de Fethullah Gülen, l’ennemi juré du président Erdogan, pour en subir les conséquences. «Les parents retirent leurs enfants de notre établissement», déplore Inge Sassin, directrice d’une école primaire privée à Boltenheide, près de Wuppertal. «Nous avons des méthodes d’enseignement inspirées par Gülen (ndlr: accusé par Ankara d’avoir été l’instigateur de la tentative de putsch de juillet 2016). Nous avons perdu 20% de nos effectifs depuis l’été», ajoute-t-elle. «Mes collègues ne peuvent plus se rendre en Turquie. Ils risquent de se faire confisquer leur passeport et ne plus pouvoir revenir!»

Réunions d’indics

En Allemagne, les Turcs opposés à Erdogan dénoncent des méthodes proches de celles de la Stasi, l’ancienne police politique est-allemande. On soupçonne le consulat de Rhénanie-du-Nord-Westphalie d’inciter les élèves et les enseignants à dénoncer, lors de «réunions d’information», les opposants à Erdogan ou ceux qui évoquent le «génocide» arménien.

Le vice-président de l’antenne régionale du syndicat des enseignants (GEW), Sebastian Krebs, confirme le recrutement «d’indics» comme à la Stasi. «J’ai parlé avec des participants à ces réunions du consulat. Personne n’ose donner son nom. Ils ont peur.»

A la mi-février, la police allemande a effectué des perquisitions chez plusieurs imams proches de Ditib, la plus grande organisation islamique en Allemagne sous contrôle de l’Etat turc. Soupçonnés d’espionnage pour le compte d’Ankara, 13 imams auraient fourni au consulat le nom de 33 personnes et de 11 institutions proches de Gülen.

Avec 1,5 million d’électeurs, le poids des Turcs d’Allemagne n’est pas négligeable. Ils doivent se prononcer le 16 avril par référendum sur le renforcement du régime présidentiel en Turquie. «Les opposants à la réforme constitutionnelle sont taxés automatiquement de terroristes», raconte Gökay Sofuoglu, président de la Fédération des Turcs d’Allemagne (TGD), qui réunit 260 organisations.

Merkel prise au piège

La TGD fait campagne pour le «non» et appelle les électeurs turcs à ne pas se laisser influencer par cet «alarmisme anonyme». «La Turquie abandonne les principes de la démocratie», s’inquiète Gökay Sofuoglu, qui dénonce un «climat de peur» pour intimider quiconque ne voterait pas «oui».

A sept mois des élections fédérales allemandes, une possible visite d’Erdogan risquerait d’envenimer les relations germano-turques. Le TGD table sur sa venue entre le 27 mars et le 9 avril. «Le gouvernement doit clairement dire qu’Erdogan n’est pas le bienvenu avant le référendum», a insisté Cem Özdemir, le président du Parti écologiste (Die Grünen).

«Une telle apparition va empoisonner l’atmosphère», a ajouté Aydan Özoguz, la ministre d’Etat déléguée à l’Intégration. Le gouvernement de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où Erdogan tient habituellement ses meetings, ne veut pas de lui dans la région.

Pour la presse allemande, la mise en détention provisoire, lundi, du correspondant du quotidien Die Welt en Turquie (lire encadré ci-dessous) n’est pas étrangère à cette visite du président turc. La libération du journaliste pourrait servir de levier à la chancelière pour se soumettre une fois de plus à un chantage d’Erdogan. Angela Merkel est dans une situation délicate car elle a besoin de lui pour maintenir les réfugiés syriens dans des centres d’accueil en Turquie. A tout moment, il pourrait les laisser partir… vers l’Allemagne.

Le journaliste de «Die Welt» en prison

Correspondant en Turquie du quotidien allemand Die Welt, Deniz Yücel a été placé lundi en détention provisoire par un tribunal d’Istanbul, a indiqué le journal sur son site Internet. Sept journaux européens, dont la Tribune de Genève et 24 heures, avaient publié jeudi un appel à la libération de ce journaliste. Deniz Yücel est accusé par l’Etat turc de propagande terroriste et incitation à la haine. Cette nouvelle «est amère et décevante», a réagi la chancelière allemande, Angela Merkel, jugeant la mesure «excessivement dure» car Deniz Yücel s’était mis lui-même à la disposition de l’enquête.

--> Berlin convoque l'ambassadeur turc

Le journaliste germano-turc s’était rendu à la police le 14 février à Istanbul, selon Die Welt. Il était recherché en raison de ses articles sur le piratage de la messagerie électronique de Berat Albayrak, ministre de l’Energie et gendre du président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Les courriels piratés, publiés en septembre, ont dévoilé des pressions politiques du gouvernement turc sur des médias et des stratégies de manipulation de l’opinion sur les réseaux sociaux. L’agence de presse Dogan, qui met en cause la couverture de la rébellion kurde par le journaliste, a noté que le consul général d’Allemagne à Istanbul, Georg Birgelen était présent lundi au tribunal.

L’arrestation du journaliste allemand-turc Deniz Yücel pour propagande terroriste en Turquie (Une Die Welt kompakt) pic.twitter.com/1jhKcicVxx — Gilles Klein (@GillesKLEIN) February 28, 2017

Vendredi, 170 députés allemands avaient publié une lettre ouverte réclamant la libération «rapide» de Deniz Yücel. Le chef de la diplomatie allemande, Sigmar Gabriel, a estimé que l’affaire illustrait «de façon éclatante» les divergences entre les deux pays en ce qui concerne la liberté de la presse et la liberté d’opinion.

(24 heures)