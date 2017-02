Washington renonce aux prisons secrètes

L'administration Trump a renoncé, au moins pour le moment, à l'idée de rouvrir des prisons secrètes à l'étranger, où des techniques d'interrogatoire assimilables à de la torture ont été employés par le passé, ont déclaré samedi des responsables américains à Reuters.

Le New York Times a rapporté que la Maison Blanche faisait circuler un projet de décret présidentiel sur la sécurité qui ne parle plus de prisons secrètes. Il continue toutefois à défendre l'idée, déjà contenue dans une version précédente du projet, d'un recours accru au centre de détention de Guantanamo. Un haut responsable de l'administration Trump a confirmé à Reuters que l'idée de prisons secrètes avait été abandonnée.

«C'était un document de travail qui n'a jamais été pris en considération par l'administration», a-t-il dit à propos du précédent projet de décret. «Nous l'avons abandonné».

Trump défend le «waterboarding»

Après la polémique suscitée par ce projet, Donald Trump a défendu l'usage de la simulation de noyade («waterboarding») contre les suspects de terrorisme, en se disant convaincu que «ça marche» pour assurer la sécurité des Etats-Unis.

Cette méthode d'interrogatoires controversée, introduite par l'administration Bush après les attentats du 11 septembre 2001, a été interdite par Barack Obama et vivement critiquée par les services de renseignement eux-mêmes.

De sources au fait des discussions, on indique qu'il existe de fortes divergences à ce sujet au sein de l'administration et qu'un éventuel rétablissement du «waterboarding» s'est heurté à de fortes résistances au sein de la CIA et de l'armée. Ni le nouveau directeur de la CIA, Mike Pompeo, ni le secrétaire à la Défense, James Mattis, n'avaient d'ailleurs été consultés avant l'élaboration de la première mouture du projet de décret. (ats/nxp)