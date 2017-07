Washington sanctionne le «dictateur» Maduro

Les Etats-Unis ont imposé lundi des sanctions juridiques et financières contre le président vénézuélien Nicolas Maduro qu'ils ont qualifié de «dictateur». Cette meure a été prise en réponse à l'élection dans la violence dimanche d'une Assemblée constituante.

Volonté du peuple méprisée

«Les élections illégitimes d'hier confirment que Maduro est un dictateur qui méprise la volonté du peuple vénézuélien», a tonné le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin cité dans un communiqué de son ministère annonçant un «gel» des «tous les avoirs» que posséderait le président du Venezuela aux Etats-Unis.

Le Département d'Etat américain avait estimé dimanche que la nouvelle assemblée constituante vise à «saper le droit du peuple vénézuélien à l'auto-détermination» et avait menacé de nouvelles sanctions américaines «fortes et rapides». Washington a déjà infligé des sanctions financières à treize anciens et actuels responsables gouvernementaux vénézuéliens.

Le scrutin de dimanche a été marqué par des violences qui ont fait dix morts, portant à plus de 120 le nombre total de personnes tuées en quatre mois de manifestations anti-gouvernementales.

Dénonciation de Luisa Ortega

Par ailleurs, la procureure dissidente Luisa Ortega, devenue le visage de la contestation au Venezuela, a dénoncé lundi l«ambition dictatoriale» du président socialiste Nicolas Maduro et a refusé de reconnaître l'Assemblée constituante élue dimanche dans le sang.

«Je m'adresse au pays (...) pour refuser de reconnaître l'origine, le processus et le résultat présumé de la Constituante présidentielle amorale (...) Nous faisons face à une ambition dictatoriale», a déclaré Mme Ortega lors d'une conférence de presse, assurant que cette nouvelle institution n'avait «pas de légitimité». (afp/nxp)