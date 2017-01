WikiLeaks récompense des fuites de l'ère Obama

Wikileaks a promis mardi une récompense pour tout renseignement fuité de la Maison Blanche avant le départ du président américain Barack Obama. Son fondateur Julian Assange a réaffirmé que la Russie n'était pas à l'origine du scandale des emails de Hillary Clinton.

«Avis aux administrateurs informatiques: ne laissez pas la Maison Blanche détruire à nouveau l'histoire des Etats-Unis! Copiez (les documents) maintenant, et envoyez (les) à WikiLeaks quand vous voulez !», a annoncé sur Twitter l'organisation spécialisée dans les révélations de documents secrets.

System admins: Don't let the White House destroy US history again! Copy now, then send to WikiLeaks at your leisure https://t.co/T4EtSSOKuy