Yémen: 43 morts dans un attentat et des combats

Huit soldats ont été tués dans un attentat suicide vendredi dans le sud du Yémen tandis que 35 rebelles et combattants tribaux ont trouvé la mort dans des combats plus au nord, selon des sources de sécurité et un responsable local.

L'attentat s'est produit à l'entrée du Camp Najda à Zinjibar, chef-lieu de la province d'Abyane, ont précisé des sources de sécurité sous le couvert de l'anonymat. Il a fait huit morts parmi les soldats et blessé onze autres, selon elles. Un premier bilan faisait état de cinq morts et trois blessés.

Le véhicule, une camionnette tout-terrain, était chargé de bois de chauffage pour donner l'impression d'être un camion de livraison, selon ces sources. Il n'a pas réussi à dépasser le portail du camp et des échanges de tirs ont éclaté entre gardes et assaillants voulant profiter de l'explosion pour entrer dans l'installation militaire, selon l'une des sources.

Al-Quaïda soupçonné

L'attentat n'a pas été revendiqué mais il semble, selon ce responsable, porter la marque d'Al-Qaïda qui a déjà fait usage de cette méthode contre des cibles militaires dans cette région. Al-Qaïda et le groupe Etat islamique ont profité de l'instabilité au Yémen, théâtre d'un conflit opposant les rebelles chiites Houthis au gouvernement Hadi, pour renforcer leur présence dans le sud et le sud-est du pays.

Plus au nord, dans la province centrale de Baïda, de violents combats ont opposé vendredi des membres de tribus progouvernementales à des rebelles chiites Houthis, a affirmé un responsable local.

Vingt rebelles et six membres des tribus ont été tués dans de violents combats aux abords de la sous-préfecture de Weld Rabii, a affirmé cette source, ajoutant que les affrontements se sont produits lorsque les Houthis ont tenté de prendre le contrôle d'un territoire tribal.

Neuf autres rebelles ont péri dans une embuscade tendue par des combattants tribaux à un convoi de rebelles dans la région de Sawmaa, autre zone de tension entre rebelles et tribus locales, a ajouté ce même responsable.

Dans le centre, les rapports sont généralement tendus entre les deux parties, les Houthis cherchant à élargir leur contrôle territorial dans la région. (AFP/nxp)