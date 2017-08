Au moins 31 pêcheurs tués par Boko Haram

Au moins 31 pêcheurs ont été tués par le groupe Boko Haram, sur les rives nigérianes du lac Tchad, a-t-on appris lundi soir de sources locales. Des combattants armés ont envahi samedi les îles sur les eaux du lac Tchad et massacré des pêcheurs qui y travaillaient.

Les djihadistes de «Boko Haram ont attaqué les îles de Duguri et Dabar Wanzam et ont tué 31 personnes», a rapporté Babakura Kolo, membre des milices civiles, à l'AFP. «Quatorze ont été tuées à Duguri et 17 à Dabar Wanzam», a-t-il ajouté.

Les pêcheurs, issus de la région de Baga, se rendent régulièrement sur le lac pendant plusieurs jours à bord d'embarcations en bois, explique Musa Ari, autre milicien de la région. Il a confirmé l'attaque perpétrée ce week-end, dans cette région dévastée par des années de conflit, quasiment impossible d'accès et sans communication.

Menace pour les civils

Un pêcheur de Baga, Sallau Inuwa, qui s'est rendu lundi dans la capitale de l'Etat du Borno, Maiduguri, a pu donner l'alerte. Selon lui, les djihadistes ont sauvé la vie d'un pêcheur, l'obligeant à transporter les corps de ses collègues jusqu'à Baga: une menace pour dissuader tout commerce et toute exploitation du lac par les populations civiles.

L'armée venait de lever les interdictions de pêcher dans le lac, permettant aux villageois, qui dépendent en grande partie de l'aide alimentaire pour leur survie, d'aller s'approvisionner eux-mêmes. L'armée avait interdit tout commerce pendant deux ans, soupçonnant les pêcheurs d'utiliser ce commerce lucratif comme source de revenus pour le groupe.

Pas de commentaires

Aucune source militaire ou officielle n'a souhaité commenter ces nouvelles attaques de grande envergure, qui s'intensifient dans la région ces derniers mois.

Bien que l'armée nigériane ait repris contrôle de Baga en février 2015, les alentours de la ville restent inaccessibles. Les combattants utilisent les îles qui parsèment le lac Tchad comme bases de repli.

Le conflit de Boko Haram a fait plus de 20'000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis 2009 et a détruit toute économie dans la région du lac Tchad, où l'immense majorité de la population souffre de sévère malnutrition. (ats/nxp)