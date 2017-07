Deux ans après, il échappe à nouveau à un requin

Le milieu du surf s'en souvient comme si c'était hier. Il y a deux ans, quasiment jour pour jour, le surfeur professionnel Mick Fanning se faisait attaquer en pleine compétition, le J-Bay Open en Afrique du Sud, mais il s'en était sorti miraculeusement indemne. Ce 19 juillet, le sportif a failli revivre le même drame, alors qu'il reprenait enfin la compétition.

.@Mick_Fanning had 2nd close call with shark off same South African beach where he fought one off 2 years ago. #7News pic.twitter.com/NRcCrXGjWI