Le chef de Boko Haram tue son commandant

Le leader de la secte islamiste Boko Haram, Abubakar Shekau, a annoncé avoir tué l'un de ses membres éminents, accusé de comploter contre lui. Des divisions et des luttes fratricides au sein secouent le groupe djihadiste nigérian, acculé par l'armée nigériane.

Dans l'enregistrement sonore d'une réunion, le chef du groupe annonce avoir «tué Tasiu», également connu sous le nom d'Abu Zinnira. Ce commandant apparaît comme l'un des porte-parole dans plusieurs vidéos du groupe, notamment celle qui avait revendiqué l'enlèvement des lycéennes de Chibok, en 2014.

La réunion, qui s'est déroulée le 18 décembre dernier, visait à «faire taire les rumeurs autour de la mort de Tasiu», selon les déclarations d'Abubakar Shekau, à la tête du groupe islamiste depuis 2009, après la mort de son fondateur Mohamed Yusuf.

Yan St-Pierre, consultant en contre-terrorisme pour MOSECON (Modern Security Consulting Group), appuie ces déclarations. Il affirme qu'il y avait «de nombreuses spéculations internes quant à son sort». «Des membres du groupe s'inquiétaient de sa disparition depuis pas mal de temps.»

Allégeance au groupe EI

«Le but d'Abubakar Shekau est d'envoyer un message clair au plus grand nombre de ses combattants», poursuit l'expert des mouvements djihadistes, et de les informer de cette «purge» contre quiconque pourrait défier son pouvoir.

Abubakar Shekau est le visage le plus célèbre de cette insurrection qui a fait au moins 20'000 morts et 2,6 millions de déplacés. Il se manifeste dans plusieurs vidéos pour revendiquer des attaques, apparaissant souvent délirant.

Mais en août dernier, le groupe EI, auquel Boko Haram a prêté allégeance en 2015, a désigné un autre «wali» (chef) en la personne d'Abou Mosab Al-Barnaoui, fils du fondateur Mohamed Yusuf, pour diriger l'Etat islamique d'Afrique de l'Ouest. (ats/nxp)