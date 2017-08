Les Kényans élisent un nouveau président

Les Kényans sont appelés aux urnes ce mardi pour choisir un nouveau président. Ce scrutin tendu et indécis voit s'affronter deux adversaires de longue date, le chef de l'Etat sortant Uhuru Kenyatta et le chef de l'opposition Raila Odinga.

Après deux mois d'une campagne électorale marquée par des discours enflammés mais globalement épargnée par les appels à la haine ethnique qui avaient entaché les précédents scrutins, et débouché il y a dix ans sur un bain de sang, les sondages donnent les deux hommes au coude-à-coude.

Les Kényans sont également appelés à élire leurs députés, sénateurs, gouverneurs et représentants aux assemblées locales. Les bureaux ouvrent à 06h00 locales (05h00 suisses) et doivent fermer à 17h00. Les premiers résultats ne sont pas attendus avant mercredi au plus tôt. Les autorités électorales ont officiellement une semaine pour proclamer les résultats.

Affrontements ethiques

Le souvenir de la présidentielle de décembre 2007 reste vif. Déjà candidat à l'époque, Raila Odinga avait contesté le résultat - la victoire de Mwai Kibaki - et appelé à des manifestations. Plus de 1200 personnes avaient trouvé la mort dans les affrontements ethniques qui s'étaient ensuivis.

Uhuru Kenyatta, 55 ans, et son actuel vice-président, William Ruto, ont été accusés par la Cour pénale internationale (CPI) d'avoir orchestré ces violences, mais les charges ont finalement été abandonnées en 2014 faute de preuves. Entre-temps, en 2013, Uhuru Kenyatta était devenu président au détriment de Raila Odinga, mais cette fois, la contestation est restée pacifique.

«Rentrez chez vous»

Dans une discours télévisé à la nation, le président Kenyattaa appelé lundi les Kényans à se déplacer en grand nombre pour voter. «Mais je vous en prie, lorsque nous le ferons, faisons-le en paix», a-t-il dit. «Après avoir voté, s'il vous plaît, rentrez chez vous. Retournez auprès de vos voisins. Peu importe d'où il ou elle vient, sa tribu, sa couleur ou sa religion, votre voisin est votre frère».

Raila Odinga a lui aussi appelé les électeurs à se présenter en nombre et a félicité son rival pour «une campagne juste qui l'a emmené aux quatre coins du pays». Il a estimé que le déploiement de plus de 150'000 membres des forces de sécurité avait pour but d'intimider les électeurs. «Que le plus fort gagne», a-t-il conclu.

Appels à la paix

L'ancien président américain Barack Obama, dont le père est né au Kenya, a pour sa part appelé «tous les Kényans à s'engager pour des élections pacifiques et crédibles» et les dirigeants «à rejeter la violence et à respecter la volonté du peuple». Il a appelé ces derniers à construire sur les avancées de ces dernières années «plutôt que de les mettre en danger».

L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, qui dirige la mission d'observation de l'Union africaine (UA), l'ancien secrétaire d'Etat américain John Kerry, à la tête de la mission d'observation du Carter Center, des représentants du Parlement européen et l'organisation régionale Igad, notamment, ont eux aussi appelé à la paix.

Trois rapporteurs spéciaux de l'ONU, sur le droit de réunion pacifique et d'association, sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, et sur les exécutions extrajudiciaires, ont eux salué les progrès réalisés depuis 2007 pour «renforcer la démocratie».

«Cependant, à la lumière de récents incidents de violence politique, de la montée des discours de haine et des tensions, nous insistons sur l'importance de l'engagement des personnes impliquées à se comporter de manière pacifique pendant et après les élections», ont-ils dit dans un communiqué depuis Genève. (ats/nxp)