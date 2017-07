Les touristes suisses ne boudent plus la Tunisie

Les touristes auraient-ils retrouvé le chemin de la Tunisie? Néjib Guermazi, président de la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien, semble optimiste. «Les hôtels sont réservés à près de 80%. C’est une première depuis la chute de Ben Ali et les attentats de Sousse et du Bardo.»

Du début de janvier à la fin de mai 2017, près de 2 millions de touristes se sont rendus sur le sol tunisien. Un chiffre qui représente une hausse de 37% par rapport à l’année 2016, selon un bilan exposé lors du Conseil des ministres le 19 mai à Tunis. Une nouvelle plutôt positive, alors que la véritable saison touristique ne débute que vers la fin du mois de juin.

Comment expliquer une telle augmentation? «La clientèle s’est renouvelée, répond le président de la fédération. Nous recevons moins d’Européens, mais beaucoup plus de Russes et d’Algériens.» En effet, les tensions entre Ankara et Moscou ces dernières années ont nettement contribué à faire revivre le tourisme tunisien. Les Russes ont déserté la Turquie, alors première destination des vacanciers.

Les Helvètes pas effrayés

Les Suisses aussi semblent être conquis. Les départs de vols depuis la Confédération ont connu un véritable boom cette année. «Entre avril 2016 et 2017, Tunisair a enregistré une hausse de 37% de ses réservations», déclare Hichem Grader, représentant général de la compagnie aérienne.

Les étrangers se sentent-ils plus en sécurité? La politique sécuritaire du pays s’est renforcée. De nombreux hôtels se sont équipés des mêmes dispositifs de contrôle que les aéroports. Néjib Guermazi se veut rassurant. «La police est largement présente dans les rues et sur les plages, et les routes sont surveillées. Quand on rentre dans un parking ou dans un hôtel, les voitures sont systématiquement fouillées.»

Les mesures mises en place depuis les attentats ne semblent pas effrayer Marion, Suissesse de 26 ans habituée à la Tunisie. «C’est vrai que l’année dernière à Sousse, j’ai vu beaucoup de policiers aux abords des hôtels et sur les plages, témoigne la jeune femme. Mais le terrorisme n’est pas un élément qui a influencé mon rapport à ce pays. Je ne suis pas plus effrayée ici qu’ailleurs.»

L’enjeu est plus qu’important. En Tunisie, le tourisme fait vivre plus de 15% de la population et constitue l’une des principales rentrées de devises étrangères. Plus de 480 000 emplois dépendent du secteur, selon la Banque mondiale. Les domaines du transport ou de l’artisanat peuvent difficilement survivre sans visiteurs. La récente baisse avait précipité la crise économique, le tourisme étant indispensable à la croissance tunisienne.

Rendre le pays plus attractif

Avant la révolution du jasmin, le pays accueillait plus de 7 millions de touristes étrangers. Cinq ans plus tard, en 2015, il n’en accueillait plus que 5 millions, soit une chute de 2 millions du nombre de vacanciers, selon le Ministère tunisien du tourisme. Si la nouvelle clientèle rassure, elle ne suffit pas à combler la perte de ces dernières années. Le spectre des attentats de Sousse et du Musée du Bardo, en 2015, ainsi que l’instabilité politique ont massivement contribué au départ des touristes européens.

Comment rendre le pays plus attractif? Selon Néjib Guemarzi, il faut refonder l’offre touristique, jugée médiocre. Notamment en se concentrant plus sur le patrimoine, la gastronomie et la richesse historique, à l’exemple du Maroc. «Les régions du Sud, remplies de richesses, sont très mal exploitées, regrette le président de la fédération. La Tunisie a misé sur le tourisme de masse. Il faut que le secteur monte en gamme. Et malheureusement, ce n’est pas la priorité numéro un du gouvernement.»

(24 heures)