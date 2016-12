A Chicago, des fusillades en série pour les Fêtes

Onze morts, 49 blessés, dont certains sont dans un état critique. C’est le bilan du seul week-end de Noël à Chicago, ville américaine en passe de retrouver un niveau d’homicides jamais égalé depuis vingt ans. La plupart des victimes sont mortes ou ont été blessées dans le cadre de règlements de comptes.

Selon le chef de la police de Chicago, Eddie Johnson, 90% des affaires ont un lien avec la guerre des gangs, qui mine de plus en plus les quartiers pauvres de la ville. Et ce n’est pas un hasard si ces faits sanglants se sont produits à Noël. Pour la plupart, il s’agissait d’attaques ciblées au domicile de gangs rivaux, «les assaillants sachant pertinemment que leurs cibles étaient réunies en famille pour les Fêtes», a expliqué le chef de la police aux médias locaux. Sept personnes ont ainsi été touchées par balle devant le même domicile. Un homme a été abattu sur le parvis d’une église, tandis qu’une adolescente de 14 ans s’est fait tirer dessus alors qu’elle était assise dans une voiture, avec sa famille.

En raison principalement de la guerre des gangs, la violence explose dans la troisième ville des Etats-Unis. Selon le décompte du quotidien Chicago Tribune, la ville a enregistré 763 meurtres depuis le début de l’année, soit plus que les villes de New York et Los Angeles réunies. Cela représente une hausse de 55% par rapport à l’ensemble de 2015. Il faut remonter au début des années 90 pour trouver des niveaux de violence supérieurs, lorsque la ville enregistrait entre 800 et 950 meurtres par an.

La plupart des faits de criminalité se déroulent dans les quartiers déshérités de la ville, à l’ouest et au sud. Ces violences touchent à 70% la communauté afro-américaine, à 25% les Hispaniques et seulement 3,5% des Blancs. Les armes à feu sont utilisées dans 80% des crimes, alors qu’elles sont soumises à un strict contrôle à Chicago. Le week-end de Noël, toutes les victimes sont mortes ou ont été blessées par balle.

Comme dans nombre d’autres villes américaines, la police de Chicago utilise un logiciel qui calcule chaque jour les probabilités que tel ou tel individu soit victime ou auteur lui-même d’un fait criminel dans un avenir proche, en fonction de plusieurs critères, comme les arrestations survenues dans son entourage. Ces méthodes prédictives, controversées, n’ont pas empêché l’explosion de la criminalité. En 2017, Chicago devrait bénéficier de 1000 policiers supplémentaires.

(24 heures)