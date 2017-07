Ces jeunes masqués de la Resistencia qui risquent leur vie au Venezuela

Un casque de skateboard vissé sur la tête, un simple t-shirt en guise de cagoule, ils portent des lunettes de plongée pour protéger leurs yeux. Au lieu d’un gilet pare-balles, des morceaux de moquette sont collés les uns sur les autres. Et pour bouclier de fortune, une planche de bois fait l’affaire ou alors le fond d’un baril de pétrole. Tel est l’uniforme des jeunes combattants de la Resistencia qu’on voit en première ligne des mouvements de protestation au Venezuela. Armés de pierres, de pétards ou de cocktails Molotov, ils affrontent les forces gouvernementales, qui ripostent à l’aide de gaz lacrymogènes, de canons à eau, de balles en caoutchouc mais aussi de chevrotine…

Nombre d’entre eux figurent parmi les 105 personnes mortes depuis le début des manifestations, en avril. Combien périront ce vendredi durant la grande marche sur Caracas? Les partis d’opposition appellent en effet les Vénézuéliens à converger vers la capitale pour empêcher l’élection, dimanche, d’une Assemblée constituante, dernière manœuvre en date du gouvernement Maduro pour contourner un parlement élu qui lui est contraire. Bref, le week-end promet d’être explosif.

Mais qui sont donc ces jeunes qui risquent leur vie pour la Resistencia? Tyler, 22 ans, est un ancien «chaviste», partisan du gouvernement de Nicolás Maduro. Mais la pénurie de médicaments a tué sa mère, confie-t-il à Meridith Kohut, du New York Times. Il n’a plus aucun moyen de faire baisser la pression trop élevée de sa grand-mère et il est incapable de soulager sa petite sœur asthmatique. En plus, dit-il, sa famille ne peut s’offrir qu’un repas par jour, en général un plat de riz blanc. Alors, qu’a-t-il à perdre?!

«S’ils ne nous tuent pas ici, dans ces manifestations, nous mourrons d’une autre façon. Tués par un voleur de téléphones ou de baskets. Tués par la faim, par une maladie», glisse Marco, un étudiant universitaire. Roberto, lui, n’utilise jamais le terme «manifestation». Il est en «lutte», en «guerre» pour changer le Venezuela. Ni sa famille ni ses voisins ne savent qu’il est dans cette Resistencia qualifiée de «terroriste» par le gouvernement. Lui se voit en combattant de la liberté. Il part au front avec une demi-douzaine d’amis qui restent toujours ensemble pendant les affrontements. «Nous veillons les uns sur les autres, nous n’y allons jamais seuls. S’il m’arrivait quelque chose, ils sauraient qui con

tacter. C’est notre système de sécurité», explique-t-il à la blogueuse Gaby J. Miller, du site d’opposition Caracas Chronicles.

Au journaliste Vladimir Hernández, de la BBC, des jeunes résistants affirment défendre le peuple face à la répression brutale qui s’abat sur les manifestants pacifiques: «La Resistencia, c’est quiconque s’oppose à ce régime dictatorial.»

(24 heures)