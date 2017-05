Chelsea Manning, libérée de prison et de son corps

Elle aura passé sept ans de sa vie derrière les barreaux. Chelsea Manning va sortir ce mercredi de prison après la décision prise par Barack Obama le 17 janvier, l’une des dernières de son mandat, de lui accorder le pardon présidentiel. En 2010, ce sergent de l’armée américaine, qui s’appelle alors Bradley Manning, transmet quelque 250 000 documents confidentiels à WikiLeaks. Mis au jour, certains de ces secrets militaires dévoilent les effets collatéraux et dévastateurs des interventions américaines en Afghanistan et en Irak. Une vidéo en particulier, montrant la mort de civils ciblés par un hélicoptère américain dans la banlieue de Bagdad en 2007, fera le tour du monde.

Lors de son procès en 2013, le soldat Manning écope de 35 ans de prison pour divulgation de secrets militaires. Son cas divise le pays: les conservateurs le considèrent comme un traître, d’autres citoyens l’érigent en héros qui a dénoncé des crimes d’Etat. Mais le cas Manning va attirer l’attention bien après sa condamnation.

En prison dès 2010, Manning revendique rapidement son identité de femme. Elle subit alors onze mois de mise à l’isolement dans la prison de Quantico, en Virginie. Une pratique qu’utilisent les établissements pénitentiaires à l’encontre des minorités sexuelles, en avançant que ce régime est appliqué «pour leur propre protection». Un traitement «cruel, inhumain et dégradant», jugera un rapporteur de l’ONU en pointant la responsabilité des autorités américaines.

Les médecins reconnaissent la dysphorie de genre à celle qui dit s’appeler désormais Chelsea Manning. Mais légalement, elle demeure un homme, et c’est dans la prison militaire de Fort Leavenworth (Kansas) qu’elle doit purger sa peine. Une double souffrance. Durant cinq ans, l’armée lui refuse l’accès à des soins médicaux adaptés. Elle commettra plusieurs tentatives de suicide, avec pour punition de nouvelles mises à l’isolement. Il faudra une grève de la faim et une plainte de l’ACLU (American Civil Liberties Union) pour que l’armée concède en 2015 à lui accorder un traitement hormonal.

Ces derniers jours, plusieurs ONG ont salué la libération de Chelsea Manning, non sans dénoncer sa condamnation et ses conditions de détention. «Le traitement infligé à Chelsea Manning est d’autant plus affligeant que personne n’a été tenu responsable des crimes présumés qu’elle a dénoncés», écrit Amnesty International, en réclamant l’ouverture d’une enquête indépendante sur les possibles violations des droits humains révélées par les documents dérobés.

A 30 ans, Chelsea Manning, elle, semble vouloir oublier WikiLeaks et se tourner vers d’autres combats: celui des droits des transgenres, en se focalisant sur la condition qu’on leur réserve en prison. Dans une lettre publiée par The Guardian en février dernier, elle a aussi rendu hommage à ses camarades de prison qui l’ont soutenue dans les moments difficiles: «Vous m’avez aidée à supporter le traumatisme des coupes forcées de cheveux, vous étiez là quand j’ai essayé de me suicider, vous m’avez fait jouer à des jeux amusants, vous avez fêté mon anniversaire, écrit-elle. Vous étiez et vous serez toujours ma famille.»

Cathy Macherel

(24 heures)