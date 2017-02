Crimes racistes et groupes antimusulmans croissent

«L’élection de Trump a boosté la droite radicale.» Mark Potok, du Southern Poverty Law Center, qui traque l’extrémisme aux Etats-Unis, a commenté ainsi dans le New York Times le dernier rapport annuel de l’institution. Ce document relève un triplement des groupes organisés antimusulmans dans son pays. En deux ans, leur nombre est passé de 784 à 917 en 2016. Ces chiffres corroborent ceux du FBI, qui relevait en 2015 une augmentation record de 67% des crimes de haine raciale. Parmi eux, 257 actes antimusulmans ont été enregistrés par la police, un record depuis les 480 agressions observées à la suite des attentats du 11 septembre 2001.

Dans les dix premiers jours suivant l’élection du nouveau président des Etats-Unis, 867 incidents à caractère haineux ont été constatés, dont 300 visant des immigrés ou des musulmans. Globalement, le FBI indique que 5818 incidents ciblant des minorités religieuses, raciales ou sexuelles ont été enregistrés, soit une augmentation de 6% par rapport à l’année précédente.

Mark Potok pointe la responsabilité des discours de haine de la campagne républicaine contre les Mexicains, qualifiés de «violeurs et de criminels», et les musulmans, vus comme des terroristes en puissance, tenus par Donald Trump dans ses meetings. Il cite aussi la crise des réfugiés syriens et les attaques terroristes de San Bernardino, en Californie, et d’Orlando, en Floride, comme des puissants vecteurs de radicalisation et de violence.

Le Southern Poverty Law Center ne suit que les groupes qui tiennent des meetings, distribuent des tracts ou manifestent. Mais le phénomène est bien plus large sur les réseaux sociaux et Internet.

Le nombre de crimes de haine avait aussi augmenté au Royaume-Uni suite à la campagne du Brexit, largement axée sur le rejet des réfugiés. Cette progression a été de 41% en juillet 2016 comparativement à l’année précédente. En tout, plus de 14'000 faits ont été constatés, soit une augmentation de 27% pour l’Angleterre et le Pays de Galles. Cette croissance a même atteint 50% dans certaines régions, selon la police.

(24 heures)