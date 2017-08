Des leaders de l'opposition à Maduro arrêtés

Des agents des services de renseignements du Venezuela, le Sebin, ont arrêté tôt mardi deux des principaux opposants, Leopoldo Lopez et Antonio Ledezma, qui étaient tous deux assignés à domicile, ont annoncé leurs familles.

«Ils viennent d'emmener Leopoldo de chez lui. Nous ne savons pas où il se trouve ni où on l'a emmené», a twitté l'épouse de M. Lopez, Lilian Tintori. Les enfants de M. Ledezma, Victor, Vanessa et Antonietta, ont également indiqué sur Twitter que le Sebin avait emmené leur père.

Mme Tintori a diffusé une vidéo sur laquelle on peut voir des policiers du Sebin plaçant M. Lopez dans un véhicule et l'emmenant. Des responsables de l'opposition et des médias locaux ont publié des photos prises par des téléphones portables au moment où il est brutalement sorti de chez lui.

Leopoldo Lopez, assigné à résidence à son domicile depuis sa sortie de prison le 8 juillet après trois ans et cinq mois derrière les barreaux, et Antonio Ledezma, en résidence surveillée depuis avril 2015, sont deux chefs emblématiques de l'opposition vénézuélienne. Ils avaient appelé la semaine dernière à ne pas participer au scrutin qui a élu dimanche dernier une Assemblée constituante voulue par M. Maduro.

Mayor of Caracas, Antonio Ledezma, was forcedly taken from his house arrest by Maduro force SEBIN. No destination known. #Caracas. #Aug1 pic.twitter.com/rmHuWgr6Xb