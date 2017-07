Des sénatrices républicaines défient Trump sur l’Obamacare

Elles agacent tellement le Parti républicain qu’un élu texan ultraconservateur a invité l’une d’entre elles à régler leur différend sur la réforme de l’assurance-maladie par un duel à l’arme feu, comme dans un western. Susan Collins, la sénatrice du Maine, et sa collègue de l’Alaska Lisa Murkowski sont les seules élues de la majorité républicaine au Sénat à avoir osé s’opposer à leurs collègues de parti mardi à Washington lors d’un vote procédural clé sur l’abrogation de l’Obamacare, la loi sur l’assurance-maladie signée par Barack Obama. Elles ont rejoint les 48 démocrates et ont forcé le vice-président Mike Pence à venir voter pour départager les deux camps à égalité.

Quelques heures plus tard, elles se sont une nouvelle fois désolidarisées de leurs collègues de parti et ont rejeté le projet de loi républicain pour remplacer l’Obamacare. Mais cette fois, elles ont été rejointes par sept autres élus conservateurs et ont permis de bloquer un texte qui aurait fait perdre leur assurance-maladie à quelque 22 millions d’Américains, selon des estimations de la Cour des comptes du Congrès.

Susan Collins et Lisa Murkowski ont récidivé mercredi soir en rejetant une autre proposition républicaine qui visait cette fois à abroger l’Obamacare sans offrir d’alternative à la loi, contrairement à ce que Trump et les conservateurs avaient promis pendant la campagne électorale. Ce texte a largement échoué en ne recueillant le soutien que de 45 des 100 sénateurs. Sentant le danger pour sa réforme, Trump avait accusé mercredi sur Twitter Lisa Murkowski d’avoir «laissé tomber les républicains» et son «pays».

Susan Collins a, elle, reçu une invitation surprenante dans un Congrès pourtant habitué aux provocations. «Si c’était un mec dans le sud du Texas, je lui demanderais peut-être de sortir et de régler ça comme Aaron Burr», a affirmé vendredi Blake Fahren

thold, un représentant républicain texan. Il faisait référence à un duel au colt en 1804 au cours duquel Aaron Burr, le vice-président des Etats-Unis, avait tué son rival politique Alexander Hamilton.

Susan Collins, 64 ans, ne s’est pas démontée. La sénatrice du Maine a été enregistrée à son insu mardi alors qu’elle discutait de Blake Fahrenthold avec le sénateur démocrate Jack Reed. «Tu as vu celui m’a invité à un duel?» a-t-elle demandé à son collègue avant d’enchaîner: «Il est énorme. Je ne veux pas être méchante, mais il est tellement laid, c’est incroyable.»

Cet incident s’est conclu par des excuses mutuelles; il témoigne des profondes divisions républicaines sur l’assurance-maladie à l’heure où les débats se poursuivent. Dans un Sénat où les républicains contrôlent 52 des 100 sièges, une autre femme pourrait jouer un rôle important. Shelley Moore Capito avait aussi critiqué la stratégie de son parti en matière d’assurance-maladie. La sénatrice conservatrice de Virginie-Occidentale a soutenu Susan Collins et Lisa Murkowski mercredi soir en refusant de défendre le nouveau projet de loi républicain contre l’Obamacare.

(24 heures)