Donald Trump s’enfonce dans une nouvelle crise russe

Donald Trump et la Maison-Blanche ont été forcés mardi de gérer une nouvelle crise provoquée par les révélations du Washington Post. Selon le quotidien, qui s’appuyait sur des sources au sein de l’administration Trump, le président des Etats-Unis a révélé des informations top secrètes la semaine dernière au chef de la diplomatie russe et à l’ambassadeur de Russie aux Etats-Unis lors d’une réunion dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Toujours selon le Washington Post, Donald Trump aurait partagé des éléments sur le groupe Etat islamique donnés par un partenaire des Etats-Unis qui n’avait pas autorisé le président américain à les communiquer. Une démarche qui, d’après les sources citées par le journal, fait désormais planer un risque sur la collaboration de Washington avec l’allié en question dont le New York Times a révélé l’identité: Israël.

Ces informations ont créé un nouveau séisme politique à Washington et ébranlé l’administration Trump. H.R. McMaster, le conseiller du président pour la Sécurité nationale, a d’abord démenti lundi soir les informations du Washington Post, affirmant qu’elles étaient «fausses» telles qu’elles étaient «rapportées». Deux tweets de Donald Trump, dans lesquels le président se justifiait mardi matin d’avoir «partagé» des «faits» avec la délégation russe, ont de facto contredit la version de son staff. Et l’ancien général H.R. McMaster a une nouvelle fois été réquisitionné au podium de la Maison-Blanche mardi pour défendre le président au cours d’une conférence de presse.

Selon le conseiller à la Sécurité nationale, les propos tenus par Donald Trump avec Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, et Sergueï Kislyak, l’ambassadeur de Russie aux Etats-Unis, étaient «totalement appropriés». H.R. McMaster a en revanche refusé de dire si les informations communiquées par Donald Trump étaient «top secrètes» ou pas. Il a rappelé que le président des Etats-Unis avait le droit de déclassifier des informations et a précisé que Donald Trump avait pris sa décision «dans le contexte de la conversation».

Il crée le chaos

Cette affaire pourrait avoir des conséquences géopolitiques. Comme l’ont rappelé de nombreux élus de l’opposition démocrate, la Russie n’est pas une alliée des Etats-Unis. Et les informations communiquées par Donald Trump pourraient arriver jusqu’à Téhéran, l’allié de Moscou au Moyen-Orient mais l’ennemi d’Israël. «Le président crée le chaos», a martelé Kirsten Gillibrand, la sénatrice démocrate de l’Etat de New York, lors d’un événement organisé mardi à Washington par le Center for American Progress. Amy Klobuchar, la sénatrice démocrate du Minnesota, a accusé pour sa part Donald Trump de «renforcer la Russie en lui donnant des informations qui n’ont même pas été communiquées aux sénateurs».

Fait inquiétant pour la Maison-Blanche, de nombreux élus républicains ont commencé à se désolidariser de Donald Trump suite aux révélations du Washington Post. Bob Corker, le sénateur républicain du Tennessee, a notamment affirmé que l’administration Trump était sur la «pente descendante». Et même Mitch McConnell, le stoïque président républicain du Sénat, a fait part sur Bloomberg Television de son espoir de voir un peu «moins d’agitation à la Maison-Blanche».

Basculement

«Les républicains ont dû attendre tellement longtemps avant d’avoir le pouvoir à Washington qu’il est difficile pour eux de laisser tomber Donald Trump à ce stade de son mandat», commente Dante Scala, un professeur de sciences politiques à l’Université du New Hampshire. «En revanche, si l’électorat républicain commence à lâcher le président, les parlementaires risquent de changer d’approche.» A l’heure actuelle, Donald Trump conserve le soutien des électeurs de son parti. Un sondage de Public Policy Polling a néanmoins révélé pour la première fois mardi qu’une majorité d’Américains – 48% contre 41% – était favorable à une destitution du président.

