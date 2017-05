EasyJet dévoile les codes secrets de son personnel de cabine

Le principal client aérien de Genève Aéroport nous gratifie d’une histoire proprement stupéfiante. Tout a commencé avec Jamie East, DJ anglais bien connu de Virgin Radio, publiant une vidéo sur Twitter. Ce document laisse apparaître un flight attendant effectuant des gestes inattendus avec ses bras, tandis qu’il sert des collations à des passagers. Assistant à ce curieux spectacle, Jamie East tweete: «@easyJet excusez-moi mais s’il vous plaît, expliquez-moi ce qu’il se passe ici!?»

.@easyjet excuse me but please explain what ON EARTH is going on here?! pic.twitter.com/hnhuWikojI — Jamie East (@jamieeast) 9 mai 2017

Les internautes, toujours prompts, ne manquent évidemment pas d’être abasourdis par cette séquence. EasyJet s’empresse alors de répliquer sur Twitter pour rassurer sa clientèle: «Un membre d’équipage signalait en fait à son collègue, situé dans les cuisines, un passager commandant un sandwich au poulet.»

Du fait de l’effervescence provoquée par cette vidéo sur les réseaux sociaux, la compagnie publie ensuite un court film révélant la signification des «codes secrets» de ses équipages: «Divers mouvements de mains sont ainsi expliqués: signaler un passager sollicitant une collation, annoncer une demande en mariage, prévenir d’un enterrement de vie de garçon ou tout autre événement occasionnel. En fait, depuis 21 ans, les équipages d’easyJet perfectionnent leurs signaux manuels afin de communiquer de façon ingénieuse des informations importantes avec leurs collègues.»

Tina Milton, directrice des services de cabine s’explique elle-même: «Avec plus de 6 millions de passagers servis chaque mois, ce «code secret» permet à nos équipages de fournir un service rapide et efficace. L’objectif consiste à limiter les manifestations sonores et garantir ainsi à nos passagers un vol relaxant et agréable. Le personnel navigant commercial d’easyJet est formé sur tous les aspects du service et de la sécurité à bord. Ces signes de main en font partie. Nous sommes fiers de fournir un excellent service de collations à bord et code secret nous permet de garantir la satisfaction des passagers plus rapidement.» (24 heures)