Gangs et clandestins dans le viseur de Trump

Devant les policiers de Brentwood, à Long Island, Donald Trump a souligné le travail de son administration contre le gang Mara Salvatrucha, dit MS-13, décrit par la Maison Blanche comme le fruit du laxisme de l'administration précédente en matière d'immigration.

Des «animaux» et des «voyous»

Le président a estimé que les membres de ce gang, fondé dans les années 1980 à Los Angeles par des immigrants salvadoriens, étaient des «animaux» et des «voyous». «Ils n'aiment pas tirer sur les gens, c'est trop rapide. Ils aiment les poignarder et les découper parce que c'est plus douloureux», a déclaré le président américain, invitant les policiers à abandonner tout égard contre ses membres.

Jeffery Robinson, responsable de l'Union américaine pour les libertés civiles (ACLU), a dénoncé la violence des propos de M. Trump. «En encourageant la police à distribuer les souffrances à volonté, le président encourage une sorte d'anarchie qui met déjà en péril la santé et la vie des gens de couleur à des niveaux honteux», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Selon le département américain de la justice, le gang MS-13 comptabilise plus de 10'000 membres aux Etats-Unis. A Brentwood, à une cinquantaine de kilomètres de New York, les meurtres de deux adolescentes et de quatre jeunes hommes sont imputés depuis septembre dernier à ce gang. Long Island a été endeuillé par 17 homicides liés au gang depuis janvier 2016, selon la police du comté.

Plus de fonds nécessaires

Cette visite présidentielle a permis à Donald Trump de mettre en valeur les progrès de son administration dans la lutte contre l'immigration illégale. Il a appelé le pouvoir législatif à débloquer davantage de fonds pour les agents de l'immigration et les juges, et à les doter de davantage d'autonomie dans les décisions d'expulsion d'immigrés clandestin venus d'Amérique centrale.

Washington a adopté en outre une politique plus sévère à l'égard des mineurs isolés, vus comme des recrues potentielles des gangs.

Selon une note consultée par l'agence Reuters, les agents de l'immigration prévoient de renforcer les mesures contre ces jeunes immigrants suspectés de liens avec le crime organisé, même en l'absence d'inculpation. Les associations de défense des droits humains dénoncent des arrestations arbitraires de ces adolescents. (ats/nxp)