Huit pays contre le décret anti-avortement de Trump

A l’appel des Pays-Bas, sept pays se mobilisent pour lever des fonds visant à contrer le décret anti-IVG de Donald Trump. Cette initiative a pour but de compenser la suppression par le nouveau président américain du financement des organisations internationales qui proposent des services d’avortement légal et délivrent une information complète en matière de santé sexuelle et reproductive.

Donald Trump a pris cette mesure le 23 janvier, au lendemain du 44e anniversaire de l’arrêt emblématique de la Cour suprême Roe v. Wade, qui a légalisé l’interruption volontaire de grossesse aux Etats-Unis. Et deux jours après l’immense manifestation des Américaines pour défendre leurs droits. Ce décret présidentiel, souvent surnommé Global Gag Rule (règle du bâillon), n’est pas nouveau. Cette règle a été échafaudée par Ronald Reagan, en 1984. Depuis, elle est devenue un marqueur de l’opposition entre républicains et démocrates sur l’IVG. Elle a été levée par Bill Clinton en 1993, rétablie par George W. Bush en 2001, puis à nouveau supprimée par Barack Obama en 2009.

En réponse à sa réintroduction par Donald Trump, les Pays-Bas ont immédiatement lancé la création d’un fonds international. Il vise à compenser le coût financier lié à cette réglementation draconienne, estimé à 600 millions d’euros pour ces quatre prochaines années. La Belgique a aussitôt affirmé son soutien à cette initiative, suivi du Canada, de la Suède, du Danemark, du Luxembourg, de la Finlande et du Cap-Vert. Les Néerlandais ont également promis de verser 10 millions pour alimenter ce fonds, confié à Lilianne Ploumen, ministre néerlandaise en charge de la Coopération au développement. Cette initiative visant à aider les ONG dont les programmes de planning familial pourraient être affectés par la décision du président américain sera officiellement lancée lors d’une conférence le 2 mars à Bruxelles.

L’ONG Marie Stopes International, présente dans 37 pays et concernée par cette mesure, a d’ores et déjà quantifié les dégâts engendrés par ce décret. Entre 2017 et 2020, l’organisation spécialisée dans la santé reproductive s’attend à «6,5 millions de grossesses non désirées supplémentaires, 2,1 millions d’avortements à risque et 21 700 décès maternels». Marie Stopes International a également précisé qu’elle ne pourrait plus «fournir de contraception pour 1,5 million de femmes dans le monde chaque année».

(24 heures)