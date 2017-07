Incendies: des milliers de personnes sur le qui-vive

Les gigantesques incendies de forêts dans la province de Colombie-Britannique dans l'Ouest canadien ont provoqué de nouvelles évacuations lundi, portant à 39.000 le nombre de sinistrés depuis plus d'une semaine, a annoncé le ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodale.

«C'est la plus grande évacuation de l'histoire de la Colombie-Britannique», a déclaré M. Goodale lors d'une conférence de presse.

Près de 3.000 pompiers venus de tout le Canada, 200 hélicoptères et avions, ainsi que des centaines d'engins de chantier combattent plus de 150 feux dans la province, dont plusieurs échappent à tout contrôle.

Des renforts sont même attendus d'Australie dans les prochains jours, avec l'arrivée «d'au moins 50 pompiers», et le gouvernement canadien est prêt, au besoin, à faire appel à d'autres pays, a dit M. Goodale.

La situation était particulièrement critique dans le centre et le sud de la province, aux prises depuis plusieurs semaines avec un temps caniculaire et où l'état d'urgence est en vigueur depuis dix jours.

L'incendie le plus imposant, près de la petite ville d'Ashcroft, à 340 km au nord-est de Vancouver, couvrait lundi plus de 500 km2.

Dans l'Ouest des Etats-Unis, les feux continuaient également de dévaster les forêts de Californie, avec notamment le départ foudroyant dimanche d'un incendie près du parc naturel Yosemite. Baptisé «Detwiller», ce brasier avait déjà ravagé lundi matin 28 km2 de forêts et de broussailles dans le comté de Mariposa, selon le département californien de protection contre les incendies (Cal Fire). D'autres feux gigantesques étaient signalés dans l'Etat voisin du Nevada.

Les Rocheuses menacées

En Colombie-Britannique, après l'espoir d'une accalmie la semaine dernière, les feux ont regagné en intensité au cours du week-end, attisés par de forts vents, pendant que la foudre faisait apparaître de nouveaux foyers d'incendie.

Samedi, les 11.000 habitants de la ville de Williams Lake, à 550 km au nord-est de Vancouver, ont dû abandonner leur foyer en pleine nuit et passer plusieurs heures dans des embouteillages sur l'unique route leur permettant de fuir l'avancée des flammes.

Une dizaine de villes ont été transformées en centres d'accueil d'urgence, où les sinistrés trouvent des lits de camp et de la nourriture, mais les villes comme Kamloops ou Prince George commencent à être saturées par les centaines d'arrivées quotidiennes.

Depuis le 1er avril, 641 incendies ont détruit 1600 km2 de forêts dans cette province, a souligné M. Goodale.

Les feux menacent désormais plus à l'est les montagnes Rocheuses, où se situent les parcs naturels nationaux les plus prisés du pays, comme celui de Banff, en Alberta, qui accueille chaque année près de 4 millions de touristes.

L'épaisse et âcre fumée noire que dégagent les feux s'est propagée lundi dans le sud des provinces voisines de l'Alberta et de la Saskatchewan, à plus de 1.000 km à l'est des incendies, poussant le ministère canadien de l'Environnement à publier une alerte à la pollution de l'air.

Les flammes progressent désormais en direction de l'une des zones les plus touristiques du Canada alors que la haute saison bat son plein et que le pays s'attend à un afflux supplémentaire de visiteurs, l'entrée dans les parcs nationaux étant gratuite cette année à l'occasion du 150e anniversaire de la confédération canadienne. (afp/nxp)