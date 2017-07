La justice suspend l'expulsion des Irakiens

Un juge fédéral du Michigan a ordonné lundi le report de l'expulsion de près de 1500 Irakiens installés aux Etats-Unis. La décision, qui était très attendue, signifie qu'aucun Irakien ne pourra être expulsé avant plusieurs mois.

Le juge a ainsi donné gain de cause à l'Union américaine pour les libertés civiles (ACLU), qui estime qu'ils risquent des persécutions dans leur pays en raison de leur appartenance à des minorités religieuses ou ethniques.

The ruling gives 1400+ Iraqis more time to get attorneys, reopen cases and demonstrate violent persecution they'll likely face if deported pic.twitter.com/BxJTMIoEKI