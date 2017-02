La valise nucléaire suit Donald Trump. Et les codes?

«Voilà Rick, il porte la valise nucléaire!» La photo révélant l’identité du porteur de la mallette contenant le système permettant de déclencher une frappe atomique postée samedi dernier sur Facebook a fait le tour du Web avant d’être supprimée. Elle a été prise à Mar-a-Lago, en Floride, par un membre du club privé de Donald Trump présent au dîner organisé en l’honneur du premier ministre japonais Shinzo Abe. La bourde de cet homme d’affaires pourrait faire sourire si elle ne remettait pas en cause la sécurité qui entoure ce fameux attaché-case.

L’existence de ce gros cartable noir d’une vingtaine de kilos, qui suit le locataire de la Maison-Blanche comme son ombre, n’est ni un mythe ni une information top-secrète. Son nom de code? «Nuclear football», ou plus simplement «football», du nom du plan d’attaque nucléaire «Dropkick» (l’équivalent dans le football américain d’un drop au rugby). Ce symbole du pouvoir suprême nucléaire colle aux basques des présidents américains depuis 1963, suite à la crise des missiles de Cuba, et dans toutes les circonstances, y compris lors de leurs déplacements au Vatican.

Procédures à suivre

Mais que contient donc cette fameuse «sacoche d’urgence présidentielle» menottée au poignet d’un aide de camp de l’armée américaine? Pas de bouton rouge sur lequel il suffit d’appuyer, mais quatre éléments, indique dans son livre Bill Gulley, directeur du bureau militaire de la Maison-Blanche, de Johnson à Carter. «Il y a un livre noir qui présente le menu des options d’attaques; une liste des bunkers sécurisés où le président peut être abrité; les instructions pour mettre en œuvre la procédure d’urgence et une carte de 3 pouces sur 5 avec des codes d’identification afin que le président puisse confirmer son identité.» Ce dernier élément, généré par l’Agence nationale de sécurité (NSA) et surnommé «le biscuit», n’est pas nécessairement dans la valise, il peut aussi se trouver dans la poche du président.

Codes nucléaires égarés

Comme le rappelle Bruno Tertrais, chercheur à la fondation pour la recherche stratégique au journal Libération, «ce code présidentiel ne suffit pas. Si la procédure de lancement est initiée, la chaîne de commandement va aussi se référer aux «SAS codes» (Sealed Authentification System Codes), des codes militaires qui servent à confirmer qu’une frappe nucléaire a bien été autorisée, et quel type de frappe.»

Sachant que par le passé plusieurs locataires de la Maison-Blanche ont égaré ce précieux «biscuit», nous voilà quelque peu rassurés. Gérard Ford et Jimmy Carter l’auraient oublié dans un costume parti au pressing. Quant à Bill Clinton, il l’aurait perdu de vue pendant plusieurs mois.

Si la décision d’utiliser l’arme atomique revient exclusivement à la plus haute autorité du pays, il existe des garde-fous, ajoute Bruno Tertrais, coauteur du livre Le Président et la bombe. «Donald Trump pourrait certes, tout seul, ordonner une frappe nucléaire. Mais cet ordre devrait être vérifié par le secrétaire à la Défense. Dans le cas d’un ordre absurde, le système peut bloquer.»

Bloqué ou contourné, comme ce fut le cas sous la présidence de Richard Nixon, relate le New York Times. En 1969, en pleine guerre froide, l’armée a manœuvré pour désobéir au président qui demandait de placer l’armement nucléaire en alerte maximale. Cinq ans plus tard, alors que Nixon, empêtré dans le scandale du Watergate, sombrait dans l’alcool, son secrétaire à la Défense, James R. Schlesinger, avait demandé à ce que tous les ordres d’urgence – et en particulier ceux concernant les ogives nucléaires – émanant du Bureau ovale soient détournés vers son bureau ou vers celui du secrétaire d’Etat, Henry A. Kissinger.

Ce type de dispositif d’urgence n’est pas propre aux Etats-Unis, il existe aussi en France et en Russie. Une mallette de cuir noir appelée «poste de commandement mobile» suit François Hollande dans tous ses déplacements. Quant à Vladimir Poutine, il n’en a pas une, mais trois!

